Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Erol Akbulut, Ahmet Ünal Oğuzhan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Yiğit Yıldız, Abreu, Panou ( Umut Özdemir, Gökhan Çatal, Emre Berat Fırat, Emir Kutay Erden, Erhan Hamarat, Süleyman Ensar Turna)
TÜRŞAD: Enes Atlı, İbrahim Emet, Gjorgiev, Bojic, Alexis, Vefa Yılmaz ( Burak Mert, Taha Erden, Burak Topçu, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Berke Eray Yetkin)
Setler: 23-25, 25-18, 25-23, 25-14
Süre: 149 dakika (46, 31, 36, 36 )
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 10. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında TÜRŞAD'ı 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Bursa BBS, TÜRŞAD'ı 3-1 Yendi - Son Dakika
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