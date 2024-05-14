Bursa'da düzenlenecek olan Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi için geri sayım başladı - Son Dakika
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Bursa'da düzenlenecek olan Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi için geri sayım başladı

Bursa\'da düzenlenecek olan Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi için geri sayım başladı

Bursa Otomobil Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi, 17-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışa 72 otomobil ve 144 sporcu katılacak. Ekipler, 470 kilometrelik asfalt zeminli parkurda 8 özel etapta mücadele edecek. Ralli, 19 Mayıs Pazar günü tamamlanacak.

14.05.2024 15:15
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Bursa Otomobil Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi, 17-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yarış, 72 otomobil ve 144 sporcunun katılımıyla Bursa'da koşulacak.

Downtown Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde 17 Mayıs Cuma günü akşam başlangıç seremonisi yapılacak.

Ekipler iki gün boyunca toplam uzunluğu 470 kilometre olan asfalt zeminli parkurda 8 özel etapta mücadele edecek.

Ralli 18 Mayıs Cumartesi günü saat 09.30'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu doğu otoparkından başlayacak.

Yarışın ilk gününde 13,35 kilometre uzunluğundaki Harmanalan-Delice etabı ile 25,05 kilometre uzunluğundaki Kozbudaklar- Göynükbelen- Karandere etapları geçilecek.

19 Mayıs Pazar günü ise 10,10 kilometre uzunluğundaki Hüseyinalan ve 10,30 kilometre uzunluğundaki Soğukpınar etaplarının tamamlanması ile sezonun son asfalt rallisi sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bursa'da düzenlenecek olan Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi için geri sayım başladı - Son Dakika

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