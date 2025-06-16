Bursa'nın Kano Yıldızları Avrupa ve Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Bursa'nın Kano Yıldızları Avrupa ve Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

16.06.2025 11:12
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Bursa Büyükşehir Belediyespor'un genç milli sporcuları, Romanya ve Portekiz'deki şampiyonalar için çalışıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Durgunsu Kano Takımı'nın genç milli sporcuları Emircan Ayaklı ve Simge Kaya, gelecek ay Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile Portekiz'de yapılacak Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Osmangazi ilçesindeki Hüdavendigar Parkı'ndan geçen Nilüfer Çayı'nda başantrenör Deniz Korkmaz gözetiminde çalışan kano takımı sporcuları, uluslararası başarılar elde etmek istiyor.

Kulübün milli sporcuları Emircan Ayaklı ve Simge Kaya da 3-6 Temmuz'da Romanya'da düzenlenecek Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ile 23-27 Temmuz'da Portekiz'de gerçekleştirilecek Gençler ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

Başantrenör Korkmaz, AA muhabirine, kulübün kano branşı olarak sporcuları çok küçük yaşlarda bünyelerine kattıklarını söyledi.

Bu yıl 2014-2016 doğumlu sporcularla çalışmaya başladıklarını belirten Korkmaz, "Milli olan sporcularımızın ikisi de ortaokula geçerken aldığımız çocuklarımız. Bizim branşta hikayesi ve disiplini olursa sporcularımızın başarıları da oluyor. Onlar da bizi manevi olarak mutlu ediyor. Branş olarak biz performans sporcuları yetiştiriyoruz." dedi.

Korkmaz, kanonun son yıllarda çok popüler olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Branşın popülerliği de gençlerdeki bu ilgiyi artırıyor. Antrenman sırasında bize gelip 'Kano yapmak istiyorum.' diyen yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz bile oluyor. Biz tabii ki performans odaklı olduğumuz için alt yaş gruplarından başlıyoruz. 'Ağaç yaşken eğilir' sözü bizim branşımızda da geçerli. Önce sporu ve branşı sevmeleri lazım, ondan sonra zaten başarı kendiliğinden geliyor."

"En nihai hedefim olimpiyatlara katılmak"

Milli sporculardan Emircan Ayaklı, son olarak Slovakya'da düzenlenen açık yarışta K1 200 metre ve 500 metre mesafelerinde yarıştığını anımsattı.

Emircan, K1 500 metrede A finalinde 5'inci olduğunu, K1 200 metrede de gümüş madalya kazandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Temmuzda Romanya'da Avrupa Şampiyonası var, oraya katılacağım. Orada ülkemi K1 200 metrede temsil edeceğim. Orası tabii ki zor olacak ama kürsüye çıkıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum. Avrupa Şampiyonası'nda eğer ülkemi iyi temsil edebilirsem temmuzun sonunda Portekiz'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Orada da madalya için kürek çekeceğim. En nihai hedefim olimpiyatlara katılmak, Los Angeles 2028'e gitmeyi çok istiyorum. Onun için her sene daha iyi dereceler elde ederek kota almaya çalışacağım."

"Umarım nasip olur"

Milli kanocu Simge Kaya da Slovakya'daki aynı etkinlikte 1000 metre mesafede 4. olduğunu aktararak, "Hedeflerime adım adım ilerliyorum. Avrupa, dünya şampiyonalarının yanı sıra her sporcu gibi olimpiyatlara katılmak istiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda geçen sene zaten A finali yapmıştım, bu sene hedefim madalya kovalamak. Madalya almak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum, Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Umarım nasip olur. Sonrasında Dünya Şampiyonası ve en sonunda da olimpiyatları hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp Müdürü Mesut Öztürk ise 26 branşta faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Söz konusu branşlarda 122 aktif antrenör ve 1700 sporcuyla her yaş grubunda, küçük, yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Öztürk, "Türkiye genelinde biraz özel çalışma gerektiren, özel ortam gerektiren kano branşına da gerekli desteği verip gençlerin bu alanda çalışma yapmaları, gerek ulusalda ilimizi, uluslararasında ülkemizi temsil edecek çalışmalarda bulunmaları için kulüp olarak gerekli desteği kendilerine vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bursa'nın Kano Yıldızları Avrupa ve Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

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