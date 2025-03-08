Bursaspor, Belediye Kütahyaspor Maçına Hazır - Son Dakika
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Bursaspor, Belediye Kütahyaspor Maçına Hazır

Bursaspor, Belediye Kütahyaspor Maçına Hazır

TFF 3. Lig 1. Grup'ta lider konumda olan Bursaspor, kritik Belediye Kütahyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Pablo Martin Batalla yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor, rakipleriyle arasındaki puan farkını artırmayı hedefliyor.

08.03.2025 15:48  Güncelleme: 15:50
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta kalan 9 haftaya en yakın rakiplerine 10 puan farkla giren Bursaspor, Belediye Kütahyaspor ile oynayacağı kritik mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Silifke Belediyespor maçında 1-1 berabere kalarak puan farkını 12'ye çıkaramayan Bursaspor, aldığı 1 puan ile Belediye Kütahyaspor ve Karşıyaka ile arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.

TFF 3. Lig'de bitime 9 hafta kala şampiyonluğunu daha erken ilan etmek isteyen Yeşil-Beyazlılar yarın oynanacak Belediye Kütahyaspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde Özlüce Tesisleri'nde tamamladı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor akşam saatlerinde Kütahya'ya hareket edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor, Belediye Kütahyaspor Maçına Hazır - Son Dakika

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