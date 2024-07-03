Bursaspor, Berke Özgün ile prensip anlaşmasına vardı

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Bursaspor Kulübü, son olarak Karacabey Belediyespor'da forma giyen Berke Özgün'le prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'da transfer rüzgarı devam ediyor. Uzun zaman sonra transfer tahtasını açan yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Karacabey Belediyespor'da forma giyen 22 yaşındaki Berke Özgün'ü kadrosuna kattı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Berke Özgün ile prensip anlaşmasına varmıştır" denildi. - BURSA