Bursaspor çift kale maç yaptı - Son Dakika
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Bursaspor çift kale maç yaptı

19.05.2022 20:19
Bursaspor çift kale maç yaptı

Menemenspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da futbolcular bugünkü antrenmanda çift kale maç yaptı.

Menemenspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da futbolcular bugünkü antrenmanda çift kale maç yaptı.

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında sahasında Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

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Kaynak: İHA

İbrahim Yazıcı, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor çift kale maç yaptı - Son Dakika


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