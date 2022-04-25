Bursaspor'da Deniz Aydın, Manisa FK maçında yok - Son Dakika
Üye Girişi

Bursaspor'da Deniz Aydın, Manisa FK maçında yok

25.04.2022 14:35
Bursaspor'da Deniz Aydın, Manisa FK maçında yok

Gençlerbirliği maçında sakatlandığı öğrenilen Deniz Aydın'ın, Denizlispor karşılaşmasından sonra Manisa FK maçının kadrosunda da yer almayacağı belirtildi.

Gençlerbirliği maçında sakatlandığı öğrenilen Deniz Aydın'ın, Denizlispor karşılaşmasından sonra Manisa FK maçının kadrosunda da yer almayacağı belirtildi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan Deniz Aydın'ın, takıma bu hafta dönmesinin beklenmediği öğrenildi. Denizlispor maçında kadroya alınmayan genç file bekçisi, Manisa FK mücadelesinde de oynayamayacak. Adalesinden sakatlık yaşayan Deniz, Ümraniyespor müsabakasına yetiştirilmeye çalışılsa da bu durumun da zor olduğu belirtildi.

Deniz Aydın'ın yerine Denizlispor maçında Canberk Yurdakul kaleyi korumuş, yedeklerde ise Talha Yakın yer almıştı. - BURSA

YORUMLAR
500
'Gölümüz kurtulsun' çağrıları yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı 'Gölümüz kurtulsun' çağrıları yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı Manisa'da üniversiteler arası tenis müsabakaları başladı Manisa'da üniversiteler arası tenis müsabakaları başladı

Gençlerbirliği, Denizlispor, Deniz Aydın, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da Deniz Aydın, Manisa FK maçında yok - Son Dakika


Son Dakika
14:13 "Gölümüz kurtulsun" çağrıları yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı
14:10 Emekli bayram ikramiyeleri 27 Nisan'da yatmaya başlıyor: Kim, hangi sırayla alacak? İşte detaylar
14:10 Ece Erken'den şaşırtan miras kararı! Sosyal medya hesabından duyurdu
14:01 Merkez Bankası'nın hamlesi ticari kredilerde faizi yükseltti!
13:50 "Beta" lakaplı ünlü rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
13:47 Türk Silahlı Kuvvetleri Zap Vadisi'nde sıkıştırdığı teröristleri böyle yakaladı
13:39 AK Partili Hamza Dağ'dan "Erdoğan'ın oyları" iddiası: Oy oranı 52.6'nin üstünde, yeniden seçilecek
13:35 Bakan Bilgin'den müjdeli haber! İşsizlik maaşları 29 Nisan'da ödenecek!
13:27 Trabzonspor'un paylaşımını beğenen İmamoğlu, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı
13:17 Alparslan Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan'ı köşeye sıkıştıran Diyojen'in yeni planı ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 14:43:30. #1.13#
SON DAKİKA: Bursaspor'da Deniz Aydın, Manisa FK maçında yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement