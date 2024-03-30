Bursaspor Kulübü Siyaset Üstü Duruşunu Sürdürüyor

Bursaspor Kulübü'nde yönetim kurulu imzalı yapılan açıklamada, "Bursaspor Kulübü, dün olduğu gibi bugün de tüm kişi, kurum, kuruluş ve siyasi görüşlere eşit mesafede olup bu duruşunu sürdürmektedir; aksi düşünülemez! Unutulmamalıdır ki Bursaspor siyaset üstü bir kuruluştur" ifadelerine yer verildi.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Bursaspor Kulübü, dün olduğu gibi bugün de tüm kişi, kurum, kuruluş ve siyasi görüşlere eşit mesafede olup bu duruşunu sürdürmektedir; aksi düşünülemez! Bu tarafsızlık ilkesine bağlı olarak kulübümüze maddi ve manevi destek veren kişi, kurum, kuruluş ve siyasi partilere teşekkürlerimizi her platformda gösterdik. Göreve geldiğimiz andan itibaren hassasiyetimizi koruduk. Kulübümüze yapılan maddi yardımları şeffaf ve günlük olarak kamuoyuyla paylaştık. Unutulmamalıdır ki Bursaspor siyaset üstü bir kuruluştur! Hem tarafsızlığımızı hem de şeffaflık ilkesini korumaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." - BURSA
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom'u deplasmanda 83-79 yendi. Play-off mücadelesi veren iki takımın maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, 13. galibiyetini elde etti. Türk Telekom ise 11 galibiyette kalarak 14. yenilgisini aldı. Sezon sonu olası bir puan eşitliğinde ikili averaj üstünlüğü de Manisa ekibinde kaldı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş bu galibiyetle 5. sıradaki yerini korurken, Fenerbahçe ise averajla 3. sıraya geriledi.
Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 5. ayak müsabakaları, Antalya'da sona erdi. Antalya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 13 golf kulübünden 23 sporcu mücadele etti. Turnuva sonunda erkeklerde İbrahim Tarık Aslan birinci olurken, kadınlarda ise Sude Bay birinci oldu. Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney de müsabakaları takip etti. 6. ayak müsabakaları ise 19-21 Nisan'da TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanacak.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi, CHP Nilüfer Belediye Başkan adayı Şadi Özdemir'i ağırladı. Başkan Mehmet Ali Ekmekçi, iş birliğinin devam edeceğini belirtti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Ataşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarı 1-1 berabere sona ererken, Ataşehir Belediyespor'un golünü Enyerliannys Higuera Bretis atarken, Trabzonspor'un gollerini Jelena Cubrilo ve Ana Cheminava kaydetti.
Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir, ligde kalan 7 maçta iyi sonuçlar almak istediklerini belirtti. Bodrum FK'lı futbolcu Celal Dumanlı ise Manisa maçını kazanarak play-off'taki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini söyledi.
Kayseri'nin yetiştirmiş olduğu önemli hakemlerden birisi olan Alim Kandemir, faal futbol hakemliğini bıraktı. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından aldığı kararı kamuoyu ile paylaşan Kandemir, genç hakemlere bilgi ve birikimlerini aktarmak adına çaba sarf edeceğini duyurdu.
Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü Spor'u 90+5'te gelen son saniye golüyle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
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