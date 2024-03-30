Bursaspor Kulübü Siyaset Üstü Duruşunu Sürdürüyor - Son Dakika
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Bursaspor Kulübü Siyaset Üstü Duruşunu Sürdürüyor

Bursaspor Kulübü Siyaset Üstü Duruşunu Sürdürüyor

Bursaspor Kulübü yönetim kurulu imzalı açıklamada, tüm kişi, kurum, kuruluş ve siyasi görüşlere eşit mesafede olduklarını ve bu tarafsızlık ilkesini sürdüreceklerini belirtti. Kulübün maddi ve manevi destek verenlere teşekkür ettiği açıklamada, yapılan yardımların şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldığı vurgulandı.

30.03.2024 15:03  Güncelleme: 15:05
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Bursaspor Kulübü'nde yönetim kurulu imzalı yapılan açıklamada, "Bursaspor Kulübü, dün olduğu gibi bugün de tüm kişi, kurum, kuruluş ve siyasi görüşlere eşit mesafede olup bu duruşunu sürdürmektedir; aksi düşünülemez! Unutulmamalıdır ki Bursaspor siyaset üstü bir kuruluştur" ifadelerine yer verildi.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Bursaspor Kulübü, dün olduğu gibi bugün de tüm kişi, kurum, kuruluş ve siyasi görüşlere eşit mesafede olup bu duruşunu sürdürmektedir; aksi düşünülemez! Bu tarafsızlık ilkesine bağlı olarak kulübümüze maddi ve manevi destek veren kişi, kurum, kuruluş ve siyasi partilere teşekkürlerimizi her platformda gösterdik. Göreve geldiğimiz andan itibaren hassasiyetimizi koruduk. Kulübümüze yapılan maddi yardımları şeffaf ve günlük olarak kamuoyuyla paylaştık. Unutulmamalıdır ki Bursaspor siyaset üstü bir kuruluştur! Hem tarafsızlığımızı hem de şeffaflık ilkesini korumaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor Kulübü Siyaset Üstü Duruşunu Sürdürüyor - Son Dakika

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