Bursaspor, Kütahya\'da 3-1 Mağlup Oldu

TFF 3. Lig 1. Grup 23. haftasında Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Belediye Kütahyaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Hakemler: Berkan Çetin, Uğur Çakmak, Hakan Tunç
Belediye Kütahyaspor: Taylan Arman, Emir Can Çelik, Şemsettin Kılıç, Mücahit Çakır, Onur Kolay (Savaş Yorulmaz dk. 73), Eren Kaya (Emir Sezgin dk. 66), Alpay, Eroğlu (Gökay Iravul dk. 82), Mustafa Akyıldız, Gökay Eser (Güney Sağır dk. 74), Ömer Faruk Sezgin (Salih Adalı dk. 74), Veysel Karani Ünal
Bursaspor: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel, Taha Can Velioğlu (Sedat Cengiz dk. 27), Mehmet Yiğit, Berkan Keskin (Hamza Gür dk. 46), Furkan Özyapı, Yiğitali Bayrak (Zeki Dursun dk. 82), Musa Çağıran, Ahmet İlhan Özek (Bora Yılmaz dk. 57), İlhan Depe, Mücahit Can Akçay
Goller: Ömer Faruk Sezgin (dk. 1 ve 17) (Belediye Kütahyaspor), Yiğitali Bayrak (dk. 52) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Ahmet İlhan Özek, Mücahit Can Akçay, Sedat Cengiz, Abdullah Tazgel (Bursaspor), Eren Kaya, Emir Sezgin (Belediye Kütahyaspor) - BURSA
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