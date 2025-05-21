Bursaspor Süper Lig Hedefinde - Son Dakika
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Bursaspor Süper Lig Hedefinde

Bursaspor Süper Lig Hedefinde

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, 2 yıl içinde Süper Lig'e çıkmayı ve Avrupa hedeflediklerini açıkladı.

21.05.2025 14:15
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TFF 3. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak bir üst lige çıkmaya hak kazanan Bursa spor'un Başkanı Enes Çelik, 2 yıl içerisinde Süper Lig'e çıkacaklarını vurgulayarak, "Burada ilk defa söylüyorum, Süper Lig'de ilk sene hedefimiz Avrupa olacak" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) 50. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 'Sporda Daha Büyük Hedeflere' isimli panelinin konukları Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve spor yorumcusu Bilgehan Demir oldu. Öğr. Gör. Nazım Gürak'ın moderatörlüğünde düzenlenen programı BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı, üniversite yöneticileri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci takip etti.

Programda konuşan Başkan Enes Çelik, geçmişte tüm konuşmalarında konunun mutlaka Bursaspor ne olacak sorusuna geldiğini vurgulayarak, "Akabinde de şehrimizin yöneticilerle, iş adamlarıyla yaptığımız istişarelerde, tabi tek başımıza yapacağımız, sadece bizim yönetim kurulu üyelerinin yapacağı bir olay değildi. Ciddi bir enkaz vardı. Yani bu enkaz resmi, geçen seneki mali genel kurulda 1.5 milyar TL, yani eski parayla 1 katrilyon 500 trilyon gibi bir rakamdı. Rakam aslında Euro farkları, kur farkları ve cezai şartlarla birlikte yerine getirilmeyen taahhütlerle beraber 2 milyar TL'yi buluyordu" dedi.

"Her şey hayal etmekle başlıyor"

Yönetime geldiklerinde de borçların ödenmesi için yoğun bir görüşme trafiğine başladıklarının altını çizen Bursaspor Başkanı Çelik, "Transfer tahtasını açmakla yaklaşık 550 milyon liralık borcu kapatmış olduk. Tahtayı açınca tabii ne yapacaksınız? Hemen peşinden bir teknik direktör belirlemeniz lazım. Yeni bir oyuncu grubu belirlemeniz lazım ki hedefe oynasın. Bu sene taraftarımız da bizi yalnız bırakmadı. Şehirdeki insanlar da bu durumu görünce 33 bin 500 kombine satıldı. 2 bin, 3 bin kombinesi satılan Bursaspor'a, 33 bin 500 kombine sattık ve 40 bin 500 içeride seyirci ortalamasıyla oynayan bir Bursaspor çıktı karşımıza. Yani bizim bu mücadelemize taraftarımız da katıldı. Şeffaf olarak gelen yardımları valilik hesabında topladık. Her şeyi açıkladık. Şu anda, Süper Lig'de Bursaspor ne yapar. Avrupa'da Bursaspor ne zaman yer alır, bunlar konuşuluyor. Önce hayal etmekle başlıyor. Ama emin olun, biz bu yola çıkarken bunları düşünüyorduk. Taraftarımızın da bu itici gücüyle inşallah hedeflerimize kısa sürede ulaşacağız. 2 sene sonra Allah nasip ederse, Süper Lig'de olacağız" ifadelerini kullandı.

"Süper Lig'den Bursaspor'a gelmek isteyen çok futbolcu var"

Süper Lig'de de mevcut şartların bozulmaması ve başka sorunların çıkmaması halinde güçlü bir ekip kuracaklarını ve daha büyük hedeflere doğru yol alacaklarını belirten Enes Çelik, "Süper Lig'de ilk seneki hedefimiz eğer şu anki şartlar bozulmazsa, eğer gidişatımızı sekteye uğratıcı, problemler ya da başka bir sorun çıkmazsa, burada ilk defa söylüyorum; Avrupa olacak. Yani bu UEFA olur, başka bir seviye olur ama hedefimiz Avrupa'da mücadele etmek. Süper Lig'de bulunan 7-8 takımdan Bursaspor'a gelmek isteyen birçok futbolcu var. Onlar Bursaspor'a geliyor. 2. Lig'e gelmiyor. Niye? Bursaspor'un ödeme dengesi düzgün olduğu zaman, Bursaspor'da futbolcu bir hikaye yazacağına inandığı zaman Bursa'ya gelir. Bursa, Türkiye'nin en iyi şehirlerinden bir tanesi. Buna sadece Bursalılar değil, Bursa dışındakiler de inanıyor" şeklinde konuştu.

Program sonunda Dekan Arabacı tarafından konuklara teşekkür plaketi takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursaspor, Politika, Ekonomi, Futbol, bursa, Spor, Son Dakika

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