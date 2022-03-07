Bursaspor, Tamer Tuna'ya teşekkür etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bursaspor, Tamer Tuna'ya teşekkür etti

07.03.2022 15:31
Bursaspor, Tamer Tuna'ya teşekkür etti

Bursaspor, yollarını ayırdığı Teknik Direktör Tamer Tuna için teşekkür mesajı yayımladı.

Bursaspor, yollarını ayırdığı Teknik Direktör Tamer Tuna için teşekkür mesajı yayımladı. Başkan Ömer Furkan Banaz da Tuna'ya çiçek takdim etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yollarını ayırdığı Teknik Direktör Tamer Tuna'ta teşekkür etti. Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Tamer Tuna ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış olup yollarımız ayrılmıştır. Aktif futbolculuk kariyerinde de kulübümüzün formasını terletmiş, 23.12.2021 tarihinden itibaren kulübümüze teknik direktör olarak hizmet eden, doğmuş ve doğacak alacaklarından feragat ederek yollarımızı ayırdığımız Sayın Tamer Tuna ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." - BURSA

YORUMLAR
500
Bursaspor, Sportif Direktör Deniz Kolgu ile yollarını ayırdı Bursaspor, Sportif Direktör Deniz Kolgu ile yollarını ayırdı Bursaspor, Tamer Tuna ile yollarını ayırdı Bursaspor, Tamer Tuna ile yollarını ayırdı

Tamer Tuna, Spor Toto, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor, Tamer Tuna'ya teşekkür etti - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Bizim bayrağımızda kan yoktur ve olmayacak!
15:28 Kadın muhtarlarla buluşan İmamoğlu manşeti verdi: Kadınlar İBB Başkanı'na diz çöktürttü
15:27 Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirmişti, son yolculuğuna uğurlandı!
15:23 Son dakika: Bakan Nebati'den stokçuluk yapanlara sert uyarı: Bunun altında kalırsınız
15:18 Kremlin, savaşı durdurmak için öne sürdüğü 4 koşulu açıkladı: İşte o 4 madde!
15:11 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya'ya sert çıkış: Savaş uçakları teyakkuzda bekliyor, baskıyı artıracağız
15:05 Son Dakika: Şaşırtan ayrılık! Teknik direktör Nestor El Maestro, Göztepe'den gitti
15:05 Adalet Bakanı Bozdağ: Stokçulukla ilgili yeni düzenleme geliyor
14:31 Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye var mı?
14:30 Kredi çekmeyi düşünüyorsanız tam zamanı: Bankalar faiz oranlarını düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 15:37:15. #1.12#
SON DAKİKA: Bursaspor, Tamer Tuna'ya teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement