Buse Naz Çakıroğlu: "İnşallah sonu altın olacak" - Son Dakika
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Buse Naz Çakıroğlu: "İnşallah sonu altın olacak"

16.05.2022 19:40
Buse Naz Çakıroğlu: "İnşallah sonu altın olacak"

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu, 50 kiloda yarı finale yükseldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu, 50 kiloda yarı finale yükseldi. Buse Naz,

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda çeyrek final müsabakaları yapılıyor. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde 50 kiloda ringe çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli rakibi Aira Cordero Villegas ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan Buse Naz, ilk raundu 4-1, ikinci raundu ise 5-0 alarak yarı finale adını yazdırdı.

"Bütün takım olarak yarı finalde dövüşmek istiyoruz"

Mücadelenin ardından İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Buse Naz Çakıroğlu, "Bizim için güzel bir maç oldu. 8'de 8 yaparak bütün takım olarak yarı finalde dövüşmek istiyoruz. Güzel bir turnuva geçiriyoruz. Yarı final ve finale çıktıkça rakiplerimiz zorlaşıyor. İnşallah sonu altın olacak. Şu anlık her şey yolunda" şeklinde konuştu.

"Tribünlerin coşkusunu görüp maçı kazanmak istiyorum"

Tribünlerde kendisine gösterilen yoğun desteğe de değinen milli boksör, "Tribünde insanların bizi desteklemesi bizim için çok önemli. Gerçekten maça çıkarken onlarla birlikte, onların coşkusunu görüp maçı kazanmak istiyorum. Ev sahibi olduğumuz için böyle bir avantajımız da var. Tabi stresimiz de var, kendi kilomuzda şampiyon olmak istiyoruz. Bunu da lehimize çevireceğiz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Buse Naz Çakıroğlu: 'İnşallah sonu altın olacak' - Son Dakika


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