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Büşra Yalçın: "Hedefimiz Play-Off"- Bahçelievler Voleybol Kulübü oyuncusu Halime Akay: - "Galatasaray maçı ölüm kalım maçı olacak" - Son Dakika

Büşra Yalçın: "Hedefimiz Play-Off"- Bahçelievler Voleybol Kulübü oyuncusu Halime Akay: - "Galatasaray maçı ölüm kalım maçı olacak"

19.02.2022 12:02

- Büşra Yalçın: "Hedefimiz Play-Off" Bahçelievler Voleybol Kulübü oyuncusu Halime Akay: "Galatasaray maçı ölüm kalım maçı olacak" Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 3.

- Büşra Yalçın: "Hedefimiz Play-Off"

Bahçelievler Voleybol Kulübü oyuncusu Halime Akay:

"Galatasaray maçı ölüm kalım maçı olacak"

İSTANBUL - Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 3. Grup'ta play-off mücadelesi veren Bahçelievler Voleybol Kulübü'nün idari menajeri ve aynı zamanda orta oyuncusu olan Büşra Yalçın, ligde normal sezonun son maçında karşılaşacakları Galatasaray maçını kazanarak hedefledikleri play-offlara gitmek istediklerini belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 3. Grup'ta play-off mücadelesi veren Bahçelievler Voleybol Kulübü'nün idari menajeri Büşra Yalçın ile smaçör Halime Akay, İhlas Haber Ajansı'na takımın play-off şansını değerlendirdi. Ligde normal sezonda son olarak oynayacakları Galatasaray müsabakasını kazanarak play-offlara katılmaya hak kazanmak istediklerini belirten idari menajer ve aynı zamanda orta oyuncusu olan Büşra Yalçın, "Her zamanki antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Play-off süreci de geleceği için çok fazla yüklenemiyoruz. Daha taktiksel rakibin eksikliklerini göz önünde bulundurarak o şekilde taktik antrenmanlarımız devam ediyor. Aldığımız takdirde de inşallah play-offlara gideceğiz. Hedefimiz orası" şeklinde konuştu.

"Altyapılarımız çok iyi gidiyor"

Bahçelievler Voleybol Kulübü'nün altyapı çalışmalarına değinen Yalçın, kırmızı-beyazlı takıma küçük yaşlarda altyapıdan dahil olduğunu aktararak, "Ben ilkokul 4'ten beri Fatih hoca ile çalışıyorum. Fatih hoca kulübün başkanı şu anda. Çok uzun yıllardır burada olduğum için altyapı sporcularının başında ben geliyorum. Bu kulübün bütün başarılarına şahit olduğum için çok mutluyum. Bu kulüpten kimler geçti diye baktığım zaman Ebrar Karakurtlar, VakıfBank'tan Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay şu an VakıfBank'ın A takımında çok güzel şekilde formalarını terleten arkadaşlarımız. Güzel bir sezon geçirmiştik onlarla birlikte. Daha sonra benim yönüm biraz değişti tabi. Bir survivor maceram oldu. Tekrar bu kulüpteyim. Altyapılarımız çok iyi gidiyor. Hepsi A takım maçlarımıza gelip bizi gönülden destekliyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Hem de onlara voleybolu daha da sevdirdiğimizi düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Halime Akay: "Galatasaray maçı ölüm kalım maçı olacak"

Smaçör Halime Akay ise Galatasaray müsabakasının kendileri için play-offa gidebilmek adına adeta bir ölüm kalım maçı olduğunu ifade ederek, "Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Şu an ligde puan durumu olarak diğer gruplara göre bütün takımlar birbirine çok yakın. Diğer gruplarda play-offlara kimin gideceği çok belli bizim grupta şu an 4 takımın da gitme iddiası var. En iddialı gruplardan birindeyiz. Buraya kadar güzel geldik. Bundan önce bir maç kaybımız oldu. O yüzden son maç ölüm kalım maçı gibi bir şey olacak. O maça çok güzel hazırlanıyoruz. Altyapı sporcularımızın desteğiyle, Bahçelievler'de voleybolseverlerin desteği ile kendi çalışmalarımızla bu maçı alacağımızı düşünüyoruz. Takım motive, gayet iyi gidiyor antrenmanlarımız. Daha çok taktiksel çalışıyoruz. Karşı takımı da tanıyoruz. Kesinlikle alacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Ebrar Karakurt ve Derya Cebecioğlu ile güzel başarılar elde ettik"

İtalya'da forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt ve VakıfBank oyuncusu Derya Cebecioğlu gibi isimlerle birlikte forma giydiklerini dile getiren Halime Akay, şu ifadelere yer verdi:

"Ben de 16 yaşından beri buradayım, Yeşilyurt Spor Kulübü'nden buraya transfer oldum. Aslında voleybolu bırakmayı düşünüyordum. Fatih abi son anda ellerimden tuttu. O şekilde devam ettik. Sonrasında 2 sene 2. ligde mücadele ettik. Sonrasında play-offta çok güzel bir şampiyonlukla lige çıktık. Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu o sene takım arkadaşlarımızdı. O sene güzel başarılar elde ettik. Sonrasında sponsor sıkıntısı yaşadığımız için o sene takımımız dağılmak zorunda kaldı. Onlarla oynayabilmek bizim için çok iyi bir tecrübeydi. Altyapı sporcularımız açısından onları canlı bir şekilde Bahçelievler adı altında izlemesi daha iyi oldu. Biz genelde altyapıya önem veren bir kulübüz. Antrenmanlarımız olsun antrenman saatlerimiz olsun. Çocuklara verilen önem olsun A takımdaki ablaların bile onlara olan ilgili onları çok mutlu ediyor. Sonuçta biz onlar için rol modeliz bunu iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kulüp de bu açıdan güzel gidiyor, daha da büyümeyi ümit ediyoruz."

Büşra Yalçın: Hedefimiz Play-Off - Bahçelievler Voleybol Kulübü oyuncusu Halime Akay: - Galatasaray maçı ölüm kalım maçı olacak
Büşra Yalçın: Hedefimiz Play-Off - Bahçelievler Voleybol Kulübü oyuncusu Halime Akay: - Galatasaray maçı ölüm kalım maçı olacak
Büşra Yalçın: Hedefimiz Play-Off - Bahçelievler Voleybol Kulübü oyuncusu Halime Akay: - Galatasaray maçı ölüm kalım maçı olacak
Büşra Yalçın: Hedefimiz Play-Off - Bahçelievler Voleybol Kulübü oyuncusu Halime Akay: - Galatasaray maçı ölüm kalım maçı olacak
Büşra Yalçın: Hedefimiz Play-Off - Bahçelievler Voleybol Kulübü oyuncusu Halime Akay: - Galatasaray maçı ölüm kalım maçı olacak
Büşra Yalçın: Hedefimiz Play-Off - Bahçelievler Voleybol Kulübü oyuncusu Halime Akay: - Galatasaray maçı ölüm kalım maçı olacak
Büşra Yalçın: Hedefimiz Play-Off - Bahçelievler Voleybol Kulübü oyuncusu Halime Akay: - Galatasaray maçı ölüm kalım maçı olacak

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Büşra Yalçın: 'Hedefimiz Play-Off'- Bahçelievler Voleybol Kulübü oyuncusu Halime Akay: - 'Galatasaray maçı ölüm kalım maçı olacak' Büşra Yalçın: "Hedefimiz Play-Off"- Bahçelievler Voleybol Kulübü oyuncusu Halime Akay: - "Galatasaray maçı ölüm kalım maçı olacak" Fatih Alper Tuncal: 'Ebrar Karakurt bir dünya yıldızı' Fatih Alper Tuncal: "Ebrar Karakurt bir dünya yıldızı" Hakkarili gençlerin voleybol başarısı Hakkarili gençlerin voleybol başarısı

Bahçelievler, Galatasaray, voleybol, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büşra Yalçın: 'Hedefimiz Play-Off'- Bahçelievler Voleybol Kulübü oyuncusu Halime Akay: - 'Galatasaray maçı ölüm kalım maçı olacak' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Büşra Yalçın: "Hedefimiz Play-Off"- Bahçelievler Voleybol Kulübü oyuncusu Halime Akay: - "Galatasaray maçı ölüm kalım maçı olacak" - Son Dakika
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