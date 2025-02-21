Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor - Son Dakika
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Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı eleyen AZ Alkmaar'ın başarısı Hollanda basınında geniş yankı buldu. Galatasaray'ın Avrupa'ya veda ettiği maç, Hollanda gazetelerinin manşetlerinde yer aldı. Hollanda basını, AZ'nin iyi performansını ve Galatasaray'ın çözüm bulamamasını öne çıkardı.

21.02.2025 11:06  Güncelleme: 11:16
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında sahasında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalıp Avrupa'ya veda etti. AZ Alkmaar'ın Galatasaray'ı elediği maç, Hollanda basınında manşetleri süsledi.

Hollanda basınında Galatasaray-AZ Alkmaar maçının yankıları şöyle;

Volkskrant: AZ, Türkiye liginin lideri karşısında oynadığı iki maçta da son derece etkileyici bir performans ortaya koydu. Avrupa Ligi'nin en genç takımı olan AZ'nin, Galatasaray'ın tecrübeli yıldızlarına karşı nasıl mücadele ettiğini görmek harikaydı. Türkiye'nin en üst düzey takımı, AZ'nin boğazına bıçak dayayacak kadar sıkı bir ekip olmaktan ziyade, iyi maaş alan yıldızlardan oluşan bir ekip gibi görünüyordu.

Voetbalzone: Mükemmel bir performans sergileyen AZ, Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmayı başardı.

NOS: AZ, Galatasaray karşısında pek sıkıntı yaşamadı ve Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı.

AD: AZ, Galatasaray karşısında İstanbul'da sıkıntı yaşamadı. Türkiye liginin namağlup lideri İstanbul'da çözüm bulamadı.

NU: AZ, Galatasaray'ı rahat geçti ve Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı.

Voetbalprimeur: AZ, Galatasaray'ı nakavt etti.

ESPN: AZ iyi bir performans göstererek Avrupa Ligi'nde turladı. AZ'nin ilk maçtaki üstünlüğü İstanbul'da hiç tehlikeye girmedi.

AZFanpage: AZ kontrolü elinde tuttu ve 4-1'lik skorun ardından hiç sıkıntı yaşamadı. AZ'nin ilk yarıda köşeye sıkışacağını düşünenler yanıldı.

FCUpdate: AZ, perşembe akşamı fazla zorlanmadan Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükseldi.

Vi: AZ, Galatasaray'a karşı fırsatçılığı ve baskısıyla göz doldurdu.

Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor

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Son Dakika Spor Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • VillaUmut:
    Elemanlar doğru haber yapmış, neyse ki onların haberini de platforma taşıyorsunuz da buradaki millet doğru haber okuyor. 54 1 Yanıtla
  • Necdet:
    galatasaray kalecisine dua etsin yoksa en az 6 tane yerdi 26 2 Yanıtla
  • Osman A:
    Cincon ve Okan efendinin neden yabancı hakem istemediği belli oluyo işte.Alışmışlar hakem sayesinde kötü oynayınca bile maç kazanmaya,ağlayıp zırlamaya.Bak Az Alkmaar her iki maçtada çatır çatır oynayıp hakkıyla turu geçti.Cinconda ööööyle izledi. 16 11 Yanıtla
  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    çarptılar bizi … alt yapı önemli demek ki, yaz zararı milleteyle, dök parayı şöhretlere doğru değili gördük. (gs de de, fb de de…) 21 2 Yanıtla
  • Osman Gültas:
    Cacıklık hıyardan oldu cacıksaray, yok öyle Türk hakemlerin verdiği beleş penaltı ve goller. 12 7 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Boşver at kendini yere yatarak para kazan :)) 15 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    az alkmar çok akıllıca işi bitirdi genç kadro planlı oynuyolar deplasmanda olmalarına rağmen seyirciden hiç etkilenmediler tebrik ederim işte BEŞİKTAŞTA böyle olacak genç dinamik baskıcı 4 13 Yanıtla
  • Serkan Akpınar:
    Mükemmel bir analiz: "AZ nin ilk maçtaki üstünlüğü İstanbulda hiç tehlikeye girmedi" bizim medya ders çıkarın ilham alın 4 2 Yanıtla
  • Serkan Akpınar:
    Çok güzel bir manşet ve kısa maç analizi daha; "Türkiye liginin namağlup lideri İstanbulda çözüm bulamadı." Türk medyası ilham al 5 1 Yanıtla
  • Serkan Akpınar:
    avrupa medyasının bir çoğunun tek cümlelik maç analizi ve manşetlerine hayranım bizim medyanın klişeleri bir kenara bırakıp bu manşetlerden ilham alması gerek 3 2 Yanıtla
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