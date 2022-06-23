Buz hokeyinde Continental Kupası'nın B Grubu maçları İstanbul'da oynanacak - Son Dakika
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Buz hokeyinde Continental Kupası'nın B Grubu maçları İstanbul'da oynanacak

23.06.2022 10:49
Buz hokeyinde Continental Kupası'nın B Grubu maçları İstanbul'da oynanacak

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası'nın 1. tur B Grubu maçları, Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübünün ev sahipliğinde Türkiye'de oynanacak.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası'nın 1. tur B Grubu maçları, Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübünün ev sahipliğinde Türkiye'de oynanacak.

İstanbul'da 23-25 Eylül'de oynanacak B Grubu maçlarında Türkiye'den Buz Adam, İspanya'dan Barcelona, Litvanya'dan Hockey Punks, Belçika'dan Liege Bulldogs mücadele edecek.

Grubu birinci sırada tamamlayan takım adını 2. tura yazdıracak ve İtalya'da 14-16 Ekim'de oynanacak D Grubu maçlarına katılacak.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Buz hokeyinde Continental Kupası'nın B Grubu maçları İstanbul'da oynanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Buz hokeyinde Continental Kupası'nın B Grubu maçları İstanbul'da oynanacak - Son Dakika
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