Can Acar'dan Türkiye Rekoru - Son Dakika
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Spor

Can Acar'dan Türkiye Rekoru

TED Ankara Koleji öğrencisi Can Acar, yüzmede toplam 10 Türkiye rekoru kırarak büyük başarı elde etti.

02.01.2025 16:22
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TED Ankara Koleji 10. sınıf öğrencisi Can Acar, sırtüstü erkeklerde 15-16 yaş kategorisinde üç farklı mesafede kendisine ait Türkiye rekorlarını kırdı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi müsabakalarında, TED Ankara Koleji Özel Lisesi öğrencisi Acar rekor kırarak dikkatleri üzerine çekti.

Genç yüzücü, 56,40'lık derecesiyle kendisine ait olan 100 metre sırtüstü 15-16 yaş ve 02.03,83'lük derecesiyle yine kendisine ait 200 metre sırtüstü 15 yaş Türkiye rekorlarını kırarak bireyselde toplam üç yeni rekorun sahibi oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Takımında kariyerine devam eden milli sporcu, yine Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonasında da başarılarını sürdürdü.

Acar, 50 metre sırtüstünde 25,34'lük derecesiyle 15 yaş, 100 metre sırtüstünde 55,29 ve 54,12'lik dereceleriyle 15 yaş ve 200 metre sırtüstünde 01.58,04'lük derecesiyle 15 yaş Türkiye rekorlarını kırarak bireyselde toplam dört yeni rekorun sahibi oldu.

Ayrıca, 4x100 karışık yarışında hem 15 hem 16 yaş, 4x50 metre karışık yarışında ise 15 yaş Türkiye rekorlarını kırarak bayrak yarışlarında üç yeni rekor elde etti. Acar, düzenlenen iki müsabakada toplam 10 Türkiye rekoru kırdı.

"Avrupa ve Dünya Gençler Şampiyonalarında kürsüye çıkma hedefindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yüzme Takımı Antrenörü Gökhan Denizli, Acar'ın TED Ankara Kolejliler Spor Kulübünde başladığı spor kariyerine, başarıları sonucunda transfer olduğu Fenerbahçe Spor Kulübünde devam ettiğini belirtti.

Denizli, genç yüzücünün yalnızca yüzme sahnesindeki üstün performansıyla değil, aynı zamanda akademik başarılarıyla da ön plana çıktığını vurguladı.

Acar'ın gelecek hedefleri arasında Türkiye'yi yurt dışında da temsil etmek olduğuna değinen Denizli, "Bugüne kadar genç yaşta önemli başarılara imza atan Can için orta vadede Avrupa ve Dünya Gençler Şampiyonalarında kürsüye çıkma hedefindeyiz. Uzun vadede hedefimiz 2028 Los Angeles olimpiyatlarında ve sonrasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacaktır. Kendisi ile gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Can Acar ise Türkiye'de 30'dan fazla rekorun sahibi olduğunu, en büyük hayalinin de ülkesini yurt dışında temsil etmek olduğunu belirtti.

Acar, "Önümüzdeki sezonlarda Avrupa ve Dünya Gençler Şampiyonaları'nda kürsü görmek, milli takımlarda daha çok madalya ve başarı kazanmak ve en nihayetinde 2028'de Los Angeles'ta gerçekleşecek olan Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi temsil eden bir sporcu olmak istiyorum. Akademik kariyerimi de spor kariyerim kadar kuvvetli tutma hedeflerine sahip biri olarak, "Ivy League" üniversiteleri veya Stanford Üniversitesi gibi Amerika'nın en prestijli üniversitelerinden birinde tam burslu olarak hem okumak hem de spor kariyerime devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Spor Kulübü, Milli Takım, Gaziantep, Türkiye, Ankara, Eğitim, Dünya, Spor, Son Dakika

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