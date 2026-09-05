Can Öncü, Fransa'daki Dünya Supersport ilk yarışını kazandı - Son Dakika
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Can Öncü, Fransa'daki Dünya Supersport ilk yarışını kazandı

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Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa ayağındaki ilk yarışı birinci bitirerek podyumun zirvesine çıktı. Magny-Cours Pisti'ndeki zaferin ardından Öncü, yarın TSİ 13.40'ta başlayacak ikinci yarışta da mücadele edecek.

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa ayağında hafta sonunun ilk yarışını birinci tamamladı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağında 19 turluk ilk yarış, Fransa'daki Magny-Cours Pisti'nde gerçekleştirildi.

Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan ay-yıldızlı motosikletçi, mücadeleyi ilk sırada tamamlayarak podyumun zirvesine çıktı.

Can Öncü, Magny-Cours'daki ikinci yarışta da piste çıkacak. Yarış, yarın TSİ 13.40'ta başlayacak.

Kaynak: AA

Fransa, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Can Öncü, Fransa'daki Dünya Supersport ilk yarışını kazandı - Son Dakika

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