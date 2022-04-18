Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı

18.04.2022 11:33
Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı

Türkiye Oryantiring Şampiyonası uzun mesafe etabı Seyit Onbaşı'nın köyü Kocaseyit'te gerçekleştirildi.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası uzun mesafe etabı Seyit Onbaşı'nın köyü Kocaseyit'te gerçekleştirildi.

Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın aziz hatırasının yad edildiği şampiyonaya Türkiye'nin her ilinden genç sporcular katıldı. Milli takıma sporcu seçmelerinin de yapıldığı şampiyonaya toplam 600 sporcu katılım gösterdi.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Kaymakam Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir Gençlik ve Spor Şube Müdürü Nurten Perçin, Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Gölen tarafından verildi. - BALIKESİR

Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı
Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı
Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı
Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı
Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı
Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı

YORUMLAR
500
21. Ortak Akıl Toplantısı BTSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi 21. Ortak Akıl Toplantısı BTSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Çanakkale etabını kazanan Avustralyalı sporcu: Ülkelerimiz arasında artık barış var Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Çanakkale etabını kazanan Avustralyalı sporcu: Ülkelerimiz arasında artık barış var

Balıkesir, Çanakkale, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Trabzon'da korkutan heyelan; 3 ev toprak altında kaldı! Bilanço saniye saniye kaydedildi
11:23 Altın yeni haftaya 10 lira yükselişle başladı! Gram 938 lira seviyesinde işlem görüyor
11:16 Dolar/TL 14,64 seviyelerinde alıcı buluyor
11:14 BBP lideri Destici'den gündem olacak sözler: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok
11:13 "Zimem Defteri" geleneği Elazığ'da yüzleri güldürdü: İhtiyaç sahibi vatandaşların borçları sıfırlandı
11:10 2 polisi vuran şüpheli ve babası tutuklandı! İfadesi de en az yaptıkları kadar inanılmaz: Kaçmak için yaptım
11:03 Mehmetçik, "Asker buralara ayak basamaz" denilen PKK kampına girdi! 8 üst düzey PKK'lı her yerde aranıyor
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:56 Mahra'nın 10'uncu doğum günü mezarında kutlandı: Pastası mezar taşına kondu
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 11:39:43. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement