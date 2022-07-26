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26.07.2022 18:43
CANLI YAYIN DUYURUSU

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi. Brezilyalı oyuncunun havalimanından görüntülerini DHA Feed 1'den CANLI yayınlamaktayız.


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Fenerbahçe: 'Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Fenerbahçe: 'Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi getiriyor! Akşama İstanbul'da olacak Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi getiriyor! Akşama İstanbul'da olacak
Kaynak: DHA

Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

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