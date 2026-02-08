Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Attila, Casper, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
