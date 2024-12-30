ÇBK Mersin: Hedeflere Birlikte Ulaşacağız - Son Dakika
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Spor

ÇBK Mersin: Hedeflere Birlikte Ulaşacağız

ÇBK Mersin: Hedeflere Birlikte Ulaşacağız

ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı yenerek 3. sıraya yükseldi. Lapena, taraftar ve takımın önemini vurguladı.

30.12.2024 11:03
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Nesibe Aydın'ı yenen ÇBK Mersin'in başantrenörü Victor Lapena, "Taraftar ve takım olarak birlikte tüm hedeflerimize ulaşabiliriz" dedi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında taraftarı önünde oynadığı karışlaşmada Nesibe Aydın'ı 87-76 yenerek, puan cetvelinde 3. sıraya yerleşen ÇBK Mersin'de galibiyet sevinci yaşanıyor. Çekişmeli geçen karşılaşmayı değerlendiren başantrenör Lapena, tüm oyuncularına gösterdiği çaba için teşekkür etti. Rakipleri kaşısında takım olarak çok iyi oynadıklarını ifade eden Lapena, "Tüm oyuncuların gösterdiği çabadan çok memnunum. Sahanın her alanında üstünlük kurduk. Yalnızca yorgunluk nedeniyle son dakikalarda skoru kaybettik. Taraftar ve takım olarak birlikte tüm hedeflerimize ulaşabiliriz" dedi. Lapena, kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara ve ÇBK Mersin ailesine mutlu yıllar diledi.

ÇBK Mersin, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında, Beşiktaş ile 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak. - MERSİN

Kaynak: İHA

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