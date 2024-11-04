Cem Gölbaşı'nın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Cem Gölbaşı'nın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

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Fenerbahçe'nin tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'nın peruk takdırdığı kişiyi iş yerinde alıkoyduğu ve gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı. Gölbaşı'nın evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 72 fişek, bir balistik yelek, 100.600 TL, 2500 dolar ve 315 euro ele geçirildi. Gölbaşı, tutuklanma talebiyle Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

04.11.2024 14:10
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Bağcılar'da kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü B.İ.'yi alıkoyarak peruk giydiren ve o anlara ait videoları da sosyal medyada paylaştırdığı belirtilen Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı ve onunla birlikte hareket eden 6 şüpheli gözaltına alındı.

Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı, sahte bir sosyal medya hesabından kendisine ait bir fotoğrafla dalga geçen B.İ. isimli kişinin iş yerine gitti. Burada B.İ.'yi darbeden şüpheliler, bir süre iş yerinde kaldıktan sonra B.İ.'yi de yanlarına alarak dükkandan ayrıldı. Şüpheliler B.İ.'ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı.

EVİNDEN NELER ÇIKTI NELER

Görüntülerin ardından B.İ., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Gölbaşı ve onunla hareket eden toplam 7 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Gölbaşı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro ele geçirildi.

ZORLA GÖTÜRDÜLER

Öte yandan şüphelilerin B.İ.'ye ait iş yerindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin B.İ.'yi tekmeledikleri, daha sonra B.İ. ile birlikte dükkandan ayrıldıkları anlar yer aldı. Ayrıca B.İ.'nin peruk taktırılarak Gölbaşı'ndan özür dilediği videoya da ulaşıldı.

Cem Gölbaşı\'nın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Cem Gölbaşı'nın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • sudem meliss:
    Yüzyılın Kara yüz takımı 87 19 Yanıtla
  • Alpi:
    TÜRKİYENİN YÜZKARALARI EZİKBAHÇE VE 8TAŞ …tır TÜRKİYENİN EN BÜYÜĞÜ TEK BÜYÜK OLAN G A L A T A S A R A Y Dır.. 51 31 Yanıtla
  • Karşıyakalı:
    Alpaslan Yildiz fotoğrafta kullanılması yanlış evet ama çok da alakası var bi araştır. Youtube da videolarda var. Tribün liderliği gibi işler tüm takımlarda farklı şeylere evrildi maalesef 39 0 Yanıtla
  • Alpaslan Yildiz:
    Ali koç un ne alakası var onun fotoğrafını koyuyorsunuz habere ayıp değilmi bu nasıl habercilik böyle yayın yapacaksınız silelim gitsin son dakika yı 14 15 Yanıtla
  • Murat:
    Fenerbahce tribunleri kimlere kaldi ya yazik ali koc defol git 20 0 Yanıtla
  • H celik:
    Acun abisi kurtarır onu bişey olmaz.yapı burdanda saldırıyor 12 2 Yanıtla
  • Mustafa Ekiz:
    Fenerbahçe’yi bitirdiniz 10 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    kendi yazdığına kendin dahi inanmıyorsun alpi Allah akıl fikir versin size siz kim büyük olmak kim 2 5 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    kazikcakin birakmayin bunu 2 0 Yanıtla
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