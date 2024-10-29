Stat: Yeni Adana Stadyumu
Hakemler: Adem Cinek, Abdülhamit Söyler, Mehmet Sıraç Akpınar
Adanaspor: Korcan Çelikay, Fofana, Cem Güzelbay, Donkor, Devran Şenyurt, Harun Alpsoy (Dk.91 Ciss), Emir Can Aksu (Dk. 63 Dabo), Yepie Yepie (Dk. 64 Doğukan Emeksiz), Burhan Tuzun (Dk. 83 Diakite), Metehan Mustafa Mollaoğlu (Dk. 83 Metehan Altunbaş), Alp Efe Kılınç (Dk. 53 Tapsoba)
Çorlu Spor 1947: Burak Diker, Okan Erdik, Mehmet Albayrak (Dk. 78 Hüseyin Ayan), Erdinç Pekgöz, Muharrem Doğan (Dk. 62 Erdem Onur Beytaş), Taygun Vurgun (Dk. 72 Bahadır Taşdelen), Yasin Tosun (Dk. 95 Berke Avaz), Volkan Uluğ, Mahsun Çapkan, Emirhan Kayar (Dk. 78 Oğulcan Şahin), Mehmet Can Davarcıoğlu (Dk. 62 Alperen Doğan)
Goller: Dk. 68 Tapsoba (Adanaspor), Dk. 86 Mahsun Çapkan, Dk. 112 Volkan Uluğ (Çorlu Spor 1947)
Sarı kartlar: Dk. 66 Burhan Tuzun, Dk. 94 Dabo (Adanaspor)
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda uzatmalar sonunda Adanaspor'u 2-1 yenen Çorlu Spor 1947, 4. tura yükseldi.
Son Dakika › Spor › Çorlu Spor 1947, Adanaspor'u eledi - Son Dakika
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