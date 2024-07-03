Çorum\'da düzenlenen Badminton Türkiye Şampiyonası\'nda Mersinli sporcular Milli Takıma katılmaya hak kazandı

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Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenen 9 ve 11 yaş altı 'Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Mersinli 6 sporcu 9 yaş altı Badminton Milli Takımına katılmaya hak kazandı.

26-30 Haziran tarihlerinde 39 ilden 509 sporcunun katılımıyla Çorum'da düzenlenen şampiyonaya katılan 17 sporcudan 15'i derece yaparken, 9 yaş altı kategorisinde Eymen Bozkuş, İbrahim Efe Oral, Güneş Arslanoğlu, İklim Arslanoğlu, Lorin Kavak ve Zeynep Irmak Çakır Milli Takıma katılmaya hak kazandı. 11 yaş altı kategorisinde ise Defne Akgül, Kübra Songül, Ecrin Aka, Betül Terbiyeli, Havin Oral, Baran Ergün, Selim Enterili, Ulaş Özturk, Salih Berken Soysal ve Ulaş Özturk ilk 32'ye kalma başarısı gösterdi.

Şampiyona sonunda ilk 16'ya kalan sporcular 11-14 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan 'U9 İstanbul Youth 2024 Uluslararası Badminton Turnuvası'na katılmaya hak kazandı. - MERSİN