Fenerbahçe\'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano\'ya transfer oldu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Miguel Crespo'nun yeni adresi netleşti. Portekizli yıldız, satın alma opsiyonuyla Rayo Vallecano'ya transfer oluyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre, sağlık kontrolleri için Madrid'e giden Crespo'nun maaşının tamamı Rayo Vallecano tarafından karşılanacak. İspanyol ekibi ayrıca, Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonuna da sahip.
Miguel Crespo bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol-1 asistlik katkı verdi.
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