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Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu

Fenerbahçe'de planlarda olmayan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya satın alma opsiyonuyla transfer oldu. Sağlık kontrolleri için Madrid'e giden Portekizli futbolcunun maaşı tamamen Rayo Vallecano tarafından karşılanacak.

30.01.2024 - 11:23,  Güncelleme: 11:28
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Miguel Crespo'nun yeni adresi netleşti. Portekizli yıldız, satın alma opsiyonuyla Rayo Vallecano'ya transfer oluyor.

MADRID'E GİTTİ

TRT Spor'da yer alan habere göre, sağlık kontrolleri için Madrid'e giden Crespo'nun maaşının tamamı Rayo Vallecano tarafından karşılanacak. İspanyol ekibi ayrıca, Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonuna da sahip.

CRESPO'NUN KARNESİ

Miguel Crespo bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol-1 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe\'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano\'ya transfer oldu
YORUMLAR (1)
  • Ali Kublay: Tamam maaş i onlar karşılayacak ama bilmediğim için soruyorum fener bonservis imza parası falan vermismiydi verdiyse onlar ne olacak ne güzel ticaret Yanıtla 2 2

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu - Son Dakika
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