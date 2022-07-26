Cristiano Ronaldo'nun geleceği şekilleniyor! Yeni sezonda kadronun önemli bir parçası olacak

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Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oluyor. Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo ile menajeri Jorge Mendes, Manchester United ile toplantı düzenlemek üzere kente vardı.

MANCHESTER UNITED RONALDO'YU BIRAKMIYOR

Premier Lig devi Manchester United, ayrılık isteğini dile getiren Portekizli süper yıldızın takımda kalmasını istiyor. Yıldız oyuncunun kadronun önemli bir parçası olacağına inanılıyor.

ERIK TEN HAG İLE TOPLANTI

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik Ten Hag, Cristiano Ronaldo ile çalışmak istediğini ancak yeni sezon planlamasını yaparken Ronaldo'yu bekleyemeyeceklerini ifade etmişti. Cristiano Ronaldo şu sıralar yönetim ve Ten Hag ile son detayları görüşüyor. Yıldız oyuncunun Manchester United'da yola devam etmesi bekleniyor. The Athletic'in aktardığı habere göre ise Ronaldo yola devam etse de sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyecek. Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ronaldo, geride bıraktığımız sezon 39 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansa imza atmıştı.