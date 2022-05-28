Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın 1. etabı ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın 1. etabı ödül töreniyle sona erdi

28.05.2022 23:23
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın 1. etabı ödül töreniyle sona erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 25 Mayıs'ta başlayan Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın Halikarnas Kupası 1. etabı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 25 Mayıs'ta başlayan Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın Halikarnas Kupası 1. etabı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İsviçre, Hollanda, Portekiz, İtalya, Slovenya, Fransa, Almanya, Avusturya, Macaristan, Belarus, Litvanya ve İngiltere'den 40 teknede 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Vekili Turgay Kaya, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışları Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ve sporcular katıldı.

Ödül töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajı da okundu.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışları Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, buradaki konuşmasında, her yıl artan büyüyen bir organizasyona imza attıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

"Barışa bir ses olmak için yelken açıyoruz"

Bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri yarışın Türkiye yelken ve yat sporları için büyük önem taşıdığını belirten Yemlihaoğlu, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmak üzere bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün hayalleri olan ve uluslararası alanda prestij sahibi bir organizasyon olma noktasına geldik. Biz bu cennet coğrafyada barışa umut olmak, barışa bir ses olmak için yelken açıyoruz ve barışa inanan herkesi yelken basmaya davet ediyoruz." dedi.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ise yarışmaya katılan yerli ve yabancı sporculara teşekkür ederek, güzel bir yarış olduğunu ifade etti.

Yarışmada IRC Maxi sınıfında Arçelik Sailing Team, IRC 0 sınıfında Leshiy, IRC 1'de Wings Of Oz Racing, IRC 2'de Fenerbahçe Doğuş Yelken, IRC 3'de Silverline Cygnus, IRC 4'de Gelecek İçin Yelken Açıyoruz, GEZGİN A'da The Swiss Express Sailors, GEZGİN B'de Orion Yelken, GEZGİN C'de de Taxi Yelken Takımları birinci oldu.

Bu yıl kendi sınıfında Knidos burnunu ilk geçerek Knidos Özel Ödülü'nü alan takımlar ise Arçelik Sailing Team, Leshiy, Wings Of Oz Racing, Fenerbahçe Doğuş Yelken, Silverline Cygnus, Carrot Jam, The Swiss Express Sailors, Orion Yelken ile Taxi Yelken oldu.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda Muğla'dan başlayan organizasyondaki diğer 3 yarış ise İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın 1. etabı ödül töreniyle sona erdi
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın 1. etabı ödül töreniyle sona erdi
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın 1. etabı ödül töreniyle sona erdi
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın 1. etabı ödül töreniyle sona erdi
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın 1. etabı ödül töreniyle sona erdi

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Kaynak: AA

İstanbul, Yelken, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın 1. etabı ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın 1. etabı ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika
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