Damla Gönüllülük Hareketi Projesi Aydın\'da Devam Ediyor

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Damla Gönüllülük Hareketi Projesi, gönüllülük ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Proje kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler Aydın'da gönüllülük faaliyetlerine başladı.

Gençler, Aydın'da gerçekleştirdikleri çeşitli etkinliklerle topluma katkıda bulunuyor. Müze, cami ve esnaf ziyaretleri yaparak, kültürel ve sosyal bağlar güçlendiren gençler, Pınarbaşı'nda miniklerle bir araya gelerek eğlenceli etkinlikler düzenlediler. Ayrıca Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde milli takımın Avusturya karşılaşmasını büyük bir coşku ile izleyip maçın heyecanını hep birlikte yaşadılar.

Gönüllülük faaliyetleri kapsamında gençler, önümüzdeki günlerde de çeşitli etkinliklere devam edecek olup; müze, şehitlik ve huzurevi ziyaretleri gerçekleştirecek, doğa yürüyüşleri yaparak ve çevre temizliği etkinliklerine katılacaklar. - AYDIN