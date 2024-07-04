Spor

- Daniele Russo: "3 yıldır Türkiye'deyiz, Vincenzo hocamıza bakınca ataları Türk'müş gibi bağlılık görüyorum"

A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Daniele Russo:

"Futbolcular beraber geçirdiğimiz ilk günden beri çok istekli ve çok arzulu"

"Futbolcularımız Avusturya maçında önemli bir duruş, karakter ve kararlık gösterdi"

"Bizim için sürpriz olmadı"

HANNOVER - A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Daniele Russo, futbolcuların saha dışında da önemli birliktelik içinde olduğunu belirterek, "Futbolcular sayesinde gerçekten evimizde gibi hissediyoruz. Biz 3 yıldır Türkiye'deyiz ama hocamıza bakınca ataları Türk'müş gibi bir bağlılık görüyorum. 15 yıldır beraber olmama rağmen sadece burada deneyimlediğim hocamızın bu bağlığını, bu tutkusunu" dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, cumartesi günü TSİ 22.00'de Hollanda ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Hannover'e bağlı Barsinghausen kasabasındaki tesislerde A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Daniele Russo basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avusturya'ya karşı çok iyi bir maç oynadıklarını söyleyen Russo, "Çok önemli bir maçtı. Çok pozitif bir kadroları vardı. O çizgiyi durdurma fırsatımız oldu. Avrupa Şampiyonası öncesinden gelen hazırlıkları vardı. Biz bu maça hazırlanırken bizim için en önemlisi doğru yaklaşımdı. Ufak tefek taktiksel değişiklikler olabilir. Önemli olan nasıl kararlılıkla sahada olduğumuzdu. Bizim milli takımız maçın başından, sonuna kadar maçın içinde olup, karakter ortaya koydu ve maçı kazandık. Bu gidişat nedeniyle futbolcularımızı kutlamak istiyorum" diye konuştu.

"Futbolcular beraber geçirdiğimiz ilk günden beri çok istekli ve çok arzulu"

Önemli bir gidişatları olduğunu ifade eden Daniele Russo, "Kulüple, milli takım arasında çok fark var. Çünkü milli takımda biraz daha kısıtlı zamanınız var. Belirli oyun kurgularını monte etmek için süreniz çok kısıtlıdır. Bizim şöyle bir şansımız var, seçtiğimiz oyunular kulüpte farklı kurgularla oynuyorlar ama beraber geçirdiğimiz ilk günden beri hepsi çok istekli ve çok arzulu. Sadece sahada değil, sahanın dışında da muazzam bir birlikteliğimiz var. Futbolcularımızın aralarındaki bağı görmek bizi mutlu ediyor. Biz Adana'da belki bu tarz kurgularla ön plana çıktık ama orada da çok şanslıydık. Çünkü doğru bir karışım vardı, deneyimli ve genç oyuncu bakımından. Bazı oyuncular vardır, imkanları vardır, kurguları yapmadan önce futbolcuları seçebilir, satın alabiliyorlar. Biz hiçbir zaman böyle yapmadık. Elimizdeki malzemelere göre adaptasyon yaşayarak, belirli oyun kurguları oturtturuyoruz. O yüzden Guardiola gibi hocalar bu bakımdan birazda şanslı. Biz kendimizi çok şanslı sayıyoruz. Herkes çok istekli çalışıyoruz. Milli takım bu yolculuğunda dışarıdan gelen çok fazla baskılar vardı. Şunu da unutmamak lazım. Avrupa Şampiyonası'nda belki de en genç milli takıma sahip olan biziz. Bu maç için zihinsel ve fiziksel olarak toparlanacağız. Bugün antrenmanda herkesi göreceğiz ve kararları ona göre alacağız" şeklinde konuştu.

"Yaptığınız işe ne kadar inanırsanız aşamayacağınız hiçbir engel yok"

Turnuvada millilerin attığı 7 golün 6 farklı futbolcudan geldiğinin hatırlatılması üzerine, İtalyan antrenör, "Daha çok oyuncuların kapasitelerine güvenerek belirli adaptasyonlar sağlıyoruz geliştirdiğimiz kurgularda. Bazı takımlarda pivot forvet görüntüsünde oynayan oyuncular var. O tarz futbolcunuz olsa evet anlarım. Bu forvetiniz olmadığınızda rakibin geride bıraktığı derinlerine saldırmayacağınız anlamına gelmiyor. Burada şunu da düşünmek lazım. Rakipler boşluk bıraktığında başka futbolcuların özelikleriyle o boşluklarda fırsat yakalayabiliyorsunuz. Bu haberi yapmanız beni memnun etti. Altını çizmemiz gereken bir detay daha var, siz yaptığınız işe ne kadar inanırsanız ve futbolcularınız ne kadar inanırsa aşamayacağınız hiçbir engel yok. İlk günden bu yana bizimle olan bütün futbolcularımız inanarak çalıştığı için çok önemli sonuç elde etti" ifadelerini kullandı.

"Futbolcularımız maçın sonuna kadar önemli bir duruş, karakter ve kararlık gösterdi"

Avusturya karşılaşmasının son dakikalarında kaleci Mert Günok'un kurtarışında neler hissettiğinin sorulması üzerine Daniele Russo, "Mert kurtarışında o esnada ilk düşündüğümüz, evet bu maçı kazandık. Belki çok zorlandığımız dakikalar vardı ama o pozisyondan hemen önce mesela Barış'ın 1'e 1 kaldığını pozisyon da vardı. Bizim futbolcularımız o maç çıkarken maçın sonuna kadar önemli bir duruş, karakter ve kararlık gösterdi. 4 günde 1 oynadığınız turnuvada bu kolay değil. Herkes kaldırmaz" diye cevap verdi.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun önemli bir futbolcu olduğunu aktaran Russo, "Hakan, Milan'dan beri tanıdığımız bir futbolcu. Nasıl bir lider ve karakter olduğunu biliyoruz. Kimse ona ne kadar muazzam biri olduğunu söylemeden durmaması gerek. Gençleri korumakta da çok haklı. Yetenekliler ama 4 günde 1 oynandığınız bir turnuva, kolay değil. Onları da korumamız gerekiyor. Kaptanımıza bu konuda da teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bizim için sürpriz olmadı"

Turnuvadaki başarının kendisi için sürpriz olmadığını vurgulayan Daniele Russo, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim için sürpriz olmadı. Sezon sonu geldiğinde oyuncuların fiziksel durumunu kontrol etmemiz gerekiyor. Sahada aldığımız izlenim hiçbir zaman bizi şüpheye düşürmedi. Vincenzo hocamızla 15 yıldır beraberiz. Milan'da, Fiorentina'da, Sevilla'da olsun çok önemli futbolcu gruplarıyla çalışma fırsatımız oldu Buradaki gurubun kıymetini şuradan anlayabiliriz; burada forma rekabeti var, bu rekabetin dışında sahanın dışındaki birlikteliği görünce hiçbir zaman şüphe etmedik. Gayretli bir grubumuz var. Umarım bu şekilde devam edeler. Sonuna kadar her şeyi hak ediyorlar. Hayal kurmamıza da sebep oluyorlar."

"Hollanda'yı çok iyi analiz ediyoruz"

Çeyrek finalde oynayacakları Hollanda'yı analiz ettiklerini belirten Russo, "Çok da iyi analiz ediyoruz. Bütün maçları seyrettik, seyretmeye devam ediyoruz. Bugün antrenmanla taktik denemelere başlayacağız. En önemli zihinsel ve fiziksel olarak toparlanmamız gerekiyor. Hollanda belki önemli maçlar oynadı. Onların da bazen zorlandığı noktalar oldu. Nerede güçlü, nerede zayıf olduklarını biliyoruz. Nasıl zarar vereceğimiz konusunda bildiklerimiz var ama uygulamak için antrenmanlarda denemeye başlayacağız" diye konuştu.

"Biz 3 yıldır Türkiye'deyiz ama Vincenzo hocamıza bakınca ataları Türk'müş gibi bir bağlılık görüyorum"

Çok fedakarlıkların yapıldığı bir noktada olduklarını söyleyen İtalyan yardımcı antrenör, "Çok güzel bir kamp merkezindeyiz, bunun altını çizelim. Önemli bir turnuvadayız. Belirli fedakarlıkların yapıldığı bir noktadayız. Herkes ailesinden uzakta kalıyor. Bu yönden kolay değil. Biz saha dışındaki o beraberliği görünce, aralarındaki şakalaşmalar olsun bu tarz sizin görmediğiniz noktaları biz deneyimleyince çok mutlu oluyoruz. Belki birkaç videodan görmüşsünüzdür, hocamızın Arda ile olsun, Kenan ile olsun şakalaşmalarına denk gelmişinizdir. Bütün oyuncularla güzel ilişkisi var. Onların sayesinde gerçekten evimizde gibi hissediyoruz. Futbolcular bu konuda çok kıymetliler. Biz 3 yıldır Türkiye'deyiz ama hocamıza bakınca ataları Türk'müş gibi bir bağlılık görüyorum. 15 yıldır beraber olmama rağmen sadece burada deneyimlediğim hocamızın bu bağlığını, bu tutkusunu. Bunları yaşamak, görmek gerçekten çok güzel" değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya maçında duran toptan gelen goller için ise Daniele Russo, "Çok fazlasıyla gol atmak istiyorduk duran toptan. Çok çalıştığımız bir konu. Maça çıkmadan önce Vincenzo hoca gol atacağımızı söylemişti takıma. Başlar başlamaz gol olunca hepimiz sahaya atladık. Fazlasıyla çalıştığımız bir konuydu. Gol atmayı bekliyorduk. Hepimizin duyguları sahaya yansıdı. Bugünden itibaren taktikleri çalışmaya başlayacağız. Stratejimiz belki tamamıyla belli değil ama yavaş yavaş bunu monte edeceğiz ve futbolcularımızı maça hazırlanacağız" diyerek sözlerini tamamladı.