Datça Masters Açık Su Yüzme Şampiyonası, Quick Sigorta sponsorluğunda gerçekleşti

Marathon Masters Spor Kulübü'nün düzenlediği Datça Masters Açık Su Yüzme Şampiyonası, Quick Sigorta'nın ana sponsorluğunda gerçekleşti.

Marathon Masters Spor Kulübü'nün düzenlediği, Quick Sigorta'nın ana sponsoru olduğu Datça Masters Açık Su Yüzme Şampiyonası, Palamutbükü'nde yapıldı. Muğla'nın Datça ilçesinde ve Quick Sigorta ana sponsorluğunda ilk kez gerçekleşen Datça Masters Açık Su Yüzme Şampiyonası'na, Türkiye'nin farklı illerinden toplam 160 master sporcu katıldı. 4K ve 1,5K olmak üzere iki parkurdan oluşan, 22 derecelik hava ve su sıcaklığında, uygun rüzgar, akıntı ve dalgasız hava şartlarında gerçekleşen yarışlar saat 08.30'da dört kilometrelik Ada Parkuru ile başladı.

100 sporcunun yer aldığı bu parkurdan sonra saat 16.00'da Palamutbükü doğu sahilinden başlayan Quick Parkuru, 120 yüzücünün katılımıyla gerçekleşti. Federasyon onaylı olan yarışa güvenlik tekneleriyle birlikte 20 hakem, Valilik, Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Liman Başkanlığı, Jandarma Komutanlığı gerekli olan tüm emniyet ve güvenlik önlemlerini alarak eşlik etti.

Datça Masters 1,5K ve 4K kadınlarda Özlem Ör, 1,5K ve 4K erkeklerde ise Duygun Yurteri birinci oldu. Datça Masters Açık Su Yüzme Şampiyonası'nı bitiren her yarışmacıya anı madalyası verildi. Genel klasman kadın ve erkeklerde ilk üçe giren yarışçılara plaket, yaş gruplarında ilk üçe giren yarışçılara özel tasarım Datça balı ve badem çiçeği motifli madalyaları takdim edildi.

"Spora destek vermeye devam edeceğiz"

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, yarışa ilişkin, "Quick Sigorta olarak tıpkı ürünlerimiz gibi hayatın her alanına dokunmaya gayret ediyoruz. Spor da bunlardan biri. Su sporlarının destekçilerinden biri olduğumuz için mutluyuz. Kürek ve yelken takımlarımızdan sonra şimdi de önemli bir yüzme şampiyonasına sponsor olduk. Datça'da ilk defa düzenlenen Datça Masters çok güzel bir havada, büyük bir heyecanla gerçekleşti. Yarış sonrası yüzücülere ödülleri verildi ve pazar günü keyifli bir tekne turu yaşandı. Sporcularla birlikte çok güzel başarılara imza atıyoruz ve spora destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA