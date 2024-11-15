Davies: Zor bir maç olacak! - Son Dakika
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Davies: Zor bir maç olacak!

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Ben Davies, Türkiye maçı öncesinde Galler'in kazanmak için iyi hazırlandığını belirtti.

15.11.2024 16:10
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- Ben Davies: "Zor bir maç olacak, kazanmaya çalışacağız"

KAYSERİ - Galler Milli Takımı'nın oyuncusu Ben Davies, Türkiye maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olacak, kazanmaya çalışacağız" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında yarın A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak Galler, son antrenmanını Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Antrenman sonrasında düzenlenen basın toplantısına katılan Galler Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Ben Davies, ilk maçta iyi bir performans sergilediklerini kaydederek, "İlk maçta iyi bir performans sergiledik. Eksiklerimiz de vardı ama bunların farkındayız. Bu maç farklı olacak. Kendimizi yeterince geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Zor bir maç olacak ama kazanmaya geldik" dedi.

Türkiye maçının zor olacağını kaydeden Davies, "Yeni bir teknik adamla çalışıyoruz. Onun oyun sistemine alışmaya çalışıyoruz. Birlikte iyi bir gelişme yaşıyoruz. Bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. İlk maçta oğlum yeni doğmuştu. O yüzden maça tam anlamıyla odaklanamadım. Ama bu maça iyi hazırlandığımı söyleyebilirim. Önemli iki maça çıkacağız. Bunlardan ilki iyi bir takım olan Türkiye. Bunun için bu hafta yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Türkiye kendi evinde oynayacak. O yüzden baskılı oyunu tercih edecek. Zor bir maç olacak. Kazanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Davies: Zor bir maç olacak!
Kaynak: İHA

Milli Takım, Ben Davies, Politika, Türkiye, Galler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Davies: Zor bir maç olacak! - Son Dakika

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