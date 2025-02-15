Deaflympics Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Deaflympics Hazırlıkları Başladı

Deaflympics Hazırlıkları Başladı

Dursun Gözel, 2025 Deaflympics için hızla hazırlık yaptıklarını açıkladı. Organizasyon Tokyo'da.

15.02.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) odaklandıklarını ve son sürat çalıştıklarını söyledi.

Sivas'ta 'Deprem Şehidi Ahmet Turan Durman' adına düzenlenen U23 Serbest-Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasını izlemek üzere şehre gelen Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başkan Gözel, federasyon olarak ağır bir yükün altına girdiklerini söyleyerek, "Göreve geleli 3 ayı geçti. 6 Kasım'da olağan bir seçim oldu ve işitme engelli delegelerimizin ve bakanlığımızın teveccühüyle bizlere nasip oldu. Ağır bir yükün altındayız, önümüzde dünyanın üçüncü büyük organizasyonu olan olimpik, paralimpik ve deaflympics sürecimiz var. 15-26 Kasım tarihlerinde Japonya'nın Tokyo şehrinde düzenlenecek organizasyonda inşallah 19-21 branşla ülkemizi, bayrağımızı, devletimizi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarımız son sürat başladı" dedi.

"12 yıldır yapılmayan işleri yeniden canlandırdık"

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu'nun hedefiyle ilgili yöneltilen soruya Gözel, "2 hafta önce Futsal Türkiye Şampiyonası'nı yaptık. Futsal da mart ayında Avrupa elemelerimiz var ve haziranda da İtalya'da Dünya Şampiyonası var. Şu anda öncelikle oraya odaklandık. Futsal Erkek Milli Takım kampımız Aksaray'da yapılıyor. 19-22 Şubat tarihlerinde de Kütahya'da Kadın Futsal Takımımız, ülkemizi temsil edecek ve orada Türkiye Şampiyonası'nı yapacağız. Şunu özellikle belirtmek istiyorum, bu Türkiye Şampiyonaları 12 yıldır hiç yapılmamış bir şey. Bizlere nasip oldu ve bizler 12 yıldır yapılmayan işleri yeniden canlandırdık. Şu andaki sürecimiz Dünya Şampiyonası ve akabinde de olimpiyatlar. Türkiye Şampiyonalarını hızlı bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Devlet büyüklerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hiçbir sıkıntımız yok. En iyi şekilde daha nasıl iyi hizmet edebiliriz onun çabası içerisindeyiz" diye cevap verdi.

"Taha Akgül başkanla beraber iş birliği içerisindeyiz"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile birlikte iş birliği içerisinde olduklarını söyleyen Dursun Gözel, "Sivas'ın bendeki yeri ayrı, ben 30 yıl güreş yaptım. Bu minderlerde çok güreştik. Olimpiyat şampiyonumuz hemşehrimiz Taha Akgül'e U23 Serbest-Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nı Sivas'ta düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Şampiyon başkanımızı tebrik ediyorum. Bundan 2 hafta önce Ankara'da bir şampiyona yapıldı. Taha Akgül başkanla beraber iş birliği içerisindeyiz. Bizler şuanda hizmet için buradayız" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Japonya, Türkiye, Tokyo, sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deaflympics Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:13 Sanayide dehşet anları Sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi Sanayide dehşet anları! Sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi
11:07 İstanbul’a 3 gün sürecek kar yağışı geliyor Bu defa şehir merkezi de beyaza bürünecek İstanbul'a 3 gün sürecek kar yağışı geliyor! Bu defa şehir merkezi de beyaza bürünecek
09:14 Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
07:48 Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
14:18 Ozan Güven’in darp davasında hapis talebi Ozan Güven'in darp davasında hapis talebi
14:18 Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek
14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’İmamoğlu’na siyasi yasak gelir mi’’ sorusuna yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?'' sorusuna yanıt
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
14:00 Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:50 O Ses Türkiye’de Hadise ve Melike Şahin savaşı: Ben tazeliğime güveniyorum şekerim O Ses Türkiye'de Hadise ve Melike Şahin savaşı: Ben tazeliğime güveniyorum şekerim
13:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti
13:27 Hadise ’En kötü dizi’ seçilen Esas Oğlan’dan servet kazandı Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 11:34:23. #1.12#
SON DAKİKA: Deaflympics Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.