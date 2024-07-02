Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Aydın\'da Başarıya Ulaştı

Spor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Aydın'da düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları Grup Müsabakaları'nda aldığı iki birincilik, bir üçüncülükle Denizlilileri gururlandırdı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından hafta sonu Aydın'da Kulüpler Arası Halk Oyunları Grup Müsabakaları yapıldı. Ege'nin çeşitli illerinden gelen ekipler, geleneksel halk oyunlarının eşsiz figürleri

Müsabakalar; Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde düzenlemeli ve düzenlemesiz olmak üzere iki ayrı formatta gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi de grup müsabakalarında Minikler Düzenlemeli Dal ve Büyükler Geleneksel Düzenlemeli Dal'da 1'inci olurken, Minikler Düzenlemesiz Dal'da grup 3'üncüsü olarak Denizlilileri gururlandırdı. - DENİZLİ