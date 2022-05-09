Denizli'de 4. Ulusal Karcı Dağı Zirve Şenliği düzenlendi - Son Dakika

Pamukkale Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü (PAKDOS) tarafından Denizli dağlarının ve doğasının tanıtıldığı 4. Ulusal Karcı Dağı Karababa Zirve Şenlikleri hafta sonu Ornaz Mesire alanı üzerindeki kampta çadır konaklamalı olarak düzenlendi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından onaylanan faaliyete çeşitli Denizli ve çeşitli illerden toplamda 170 sporcu ve doğasever ile 60 izci katıldı. İki gün süren etkinlik renkli görüntülere sahne olurken katılımcılar sporla dolu bir hafta sonu yaşadı. 15 Temmuz Şehitler meydanından Denizli Valiliği önünde tören yapılmak üzere kortej yürüyüşü ile başlayan faaliyet Kamp alanı olan Ornaz Vadisine kampın kurulması ile devam etti. 120 dağcı, Karcı Dağı (AKDAĞLAR) zirvesi olan 2 bin 308 metre rakımlı Karababa zirvesine 18 kilometrelik başarılı bir tırmanış gerçekleştirirken, yaklaşık 110 dağcı ve doğasever Ornaz vadisinin muhteşem patika ve ormanlarla kaplı şelaleler bölgesine 12 Kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. İki etaplı etkinlik, 130 çadırın kurulduğu kamp alanında doğa ve temiz havanın tadını çıkaran katılımcılardan tam not aldı.

Ömer İlman katılımcılara başarılar diledi

4. Ulusal Karcı Dağı Zirve Şenliği öncesinde PAKDOS yetkilileri ile bir araya gelen Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli'nin Dağcılık sporu için vazgeçilmez bir şehir olduğunu ve bu şenliklerin Denizli doğasının tanıtımı için çok önemli olduğunu vurguladı. Gençlik ve Spor ailesi olarak böyle güzel etkinliklerin arttırılarak devam etmesi için gayret gösterdiklerini de sözlerine ekleyen İlman, katılan tüm sporcu ve doğaseverlere başarılar diledi. - DENİZLİ