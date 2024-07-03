Denizlispor'dan ayrılan oyuncuların yeni adresleri belli oldu - Son Dakika
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Spor

Denizlispor'dan ayrılan oyuncuların yeni adresleri belli oldu

Denizlispor\'dan ayrılan oyuncuların yeni adresleri belli oldu

Denizlispor, 3. Lig'e düşmesinin ardından takımdan ayrılan oyuncuların yeni takımlarını açıkladı. Santrfor Bekir Turaç Böke, Sivasspor ile sözleşme imzalarken, kaleci Abdulkadir Sünger Şanlıurfaspor'a transfer oldu. Öte yandan, Mustafa Kaçan ise Beyoğlu Yeni Çarşı'ya transfer olmuştu.

03.07.2024 11:24
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Tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor'dan yuvadan uçan isimlerin yeni adresleri de belli olmaya başladı.

Yeşil-siyahlı takımda geçen sezon 2'nci Lig'de küme düşen kadroda yer alan ve 15 kez rakip fileleri sarsan santrfor Bekir Turaç Böke, Süper Lig temsilcisi Sivasspor'la sözleşme imzaladı.

Kaleci Abdulkadir Sünger ise 1'inci Lig temsilcisi Şanlıurfaspor ile anlaştı. Denizlispor'da geçtiğimiz günlerde Mustafa Kaçan bonservis ücreti karşılığı Beyoğlu Yeni Çarşı'ya transfer olmuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Denizlispor'dan ayrılan oyuncuların yeni adresleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor'dan ayrılan oyuncuların yeni adresleri belli oldu - Son Dakika
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