Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 13 dereceyi gösterecek.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler parçalı bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Seyrantepe'de hava sıcaklığının 13 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 81 olması bekleniyor. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Derbi Günü 13 Derece - Son Dakika
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