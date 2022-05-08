Derbi öncesi gergin anlar! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı - Son Dakika

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir taraftarın diyaloğu dikkat çekti.

AHMET NUR ÇEBİ, TARAFTARA SERT ÇIKTI

Aracıyla stata giden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye bir taraftar " Trabzonspor'a çok taviz veriyorsunuz" diyerek bağırdı. Bunun üzerine oldukça sinirlenen Çebi, " Ali Koç'un gazına mı geliyorsun!" diyerek taraftara sert çıkıştı. O anlara ait görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.