Derbi öncesi gergin anlar! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı - Son Dakika
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Derbi öncesi gergin anlar! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı

08.05.2022 19:20

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe maçı öncesi stat çevresinde kendisine "Trabzonspor'a çok taviz veriyorsunuz" diyen bir taraftarla gergin dakikalar yaşadı. Çebi arabasının camını açarak taraftara "Ali Koç'un gazına mı geliyorsun!" ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir taraftarın diyaloğu dikkat çekti.

AHMET NUR ÇEBİ, TARAFTARA SERT ÇIKTI

Aracıyla stata giden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye bir taraftar " Trabzonspor'a çok taviz veriyorsunuz" diyerek bağırdı. Bunun üzerine oldukça sinirlenen Çebi, " Ali Koç'un gazına mı geliyorsun!" diyerek taraftara sert çıkıştı. O anlara ait görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

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Son Dakika Spor Derbi öncesi gergin anlar! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Derbi öncesi gergin anlar! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı - Son Dakika
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