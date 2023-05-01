Derbinin ardından Süper Lig şampiyonluk oranlarında büyük değişim! - Son Dakika
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Derbinin ardından Süper Lig şampiyonluk oranlarında büyük değişim!

01.05.2023 16:15

Beşiktaş'ın lider Galatasaray'ı 3-1 yendiği derbinin ardından Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında büyük bir değişim meydana geldi. Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.18'den 1.25'e yükselirken, Fenerbahçe'nin ise 4'ten 2'ye düştü. Beşiktaş'ın oranı ise 15'ten 4'e geriledi.

Süper Lig'in 32. haftasını lider Galatasaray puansız, 2. sıradaki Fenerbahçe ile Beşiktaş ise 3 puanla kapattı. Bu sonuçların ardından şampiyonluk oranlarında ciddi değişiklikler oldu.

FENERBAHÇE, GALATASARAY'IN ENSESİNDE

Son 2 haftada 5 puan kaybeden Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.18'den 1.25'e yükseldi. Sarı-kırmızılılarla puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranında ise ciddi bir düşüş yaşandı.

BEŞİKTAŞ'IN ORANINDA CİDDİ DÜŞÜŞ

10 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş ise Süper Lig'de şampiyonluk yarışına ortak oldu. Siyah-beyazlıların 15 olan şampiyonluk oranı 4'e düştü.

YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Şenol güneş beşiktaşı sezon başında gelseydi bugün liderdi Cevap Yaz 37 15 Yayından Kaldır
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Derbi sonrası Süper Lig şampiyonluk oranlarında ağızları açık bırakan değişim Derbi sonrası Süper Lig şampiyonluk oranlarında ağızları açık bırakan değişim

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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