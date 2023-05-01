Derbinin ardından Süper Lig şampiyonluk oranlarında büyük değişim!

Süper Lig'in 32. haftasını lider Galatasaray puansız, 2. sıradaki Fenerbahçe ile Beşiktaş ise 3 puanla kapattı. Bu sonuçların ardından şampiyonluk oranlarında ciddi değişiklikler oldu.

FENERBAHÇE, GALATASARAY'IN ENSESİNDE

Son 2 haftada 5 puan kaybeden Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.18'den 1.25'e yükseldi. Sarı-kırmızılılarla puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranında ise ciddi bir düşüş yaşandı.

BEŞİKTAŞ'IN ORANINDA CİDDİ DÜŞÜŞ

10 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş ise Süper Lig'de şampiyonluk yarışına ortak oldu. Siyah-beyazlıların 15 olan şampiyonluk oranı 4'e düştü.