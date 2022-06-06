Tesisin açılış törenine Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün , AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Aygün, "Çocuklarımıza mahallelerinde güvenle spor yapabilecekleri alanlar oluşturuyoruz. İlçemizde 16 ayrı noktaya inşa ettiğimiz spor alanlarının 11'incisini bugün kullanıma açtık. Çocuklarımıza ve gençlerimize hayırlı olsun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Derince'de çocuklar için spor sahası yapıldı - Son Dakika

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