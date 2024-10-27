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Dev Rekabette 357. Randevu

Galatasaray ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 357. kez karşılaşacak. Galatasaray üstün durumda.

27.10.2024 11:16
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Galatasaray ile Beşiktaş, yarın yapacakları Trendyol Süper Lig mücadelesiyle tarihlerinde 357. kez karşı karşıya gelecek.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 356 maçın 127'sini sarı-kırmızılılar, 115'ini ise siyah-beyazlılar kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 496 gole, Beşiktaş 469 golle karşılık verdi.

Ligde Galatasaray üstün

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 132 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 50, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 162, siyah-beyazlılar ise 140 kez fileleri havalandırdı.

RAMS Park'taki maçlar

Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.

Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 14 kez ağırlayan sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 23 gole karşılık, kalesindeki 10 gole engel olamadı.

Galatasaray, sahasında 7 maçtır Beşiktaş'a kaybetmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 7 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, taraftarı önündeki son 7 derbide 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, son 4 iç saha maçında Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

"Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 7 maçta 13 gol atıp, 4 gol yedi. Galatasaray, 3 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 4 karşılaşmada rakibine 1'den fazla gol şansı vermedi.

Kaynak: AA

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