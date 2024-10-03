Develigücü 3. Lig Hedefli - Son Dakika
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Develigücü 3. Lig Hedefli

Develigücü 3. Lig Hedefli

Başkan İbrahim Şimşek, kadro zorluklarına rağmen 3. Lig hedefini destekleyecek başarı bekliyor.

03.10.2024 08:45
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develigücü'nün Başkanı İbrahim Şimşek, güçlükler içerisinde kadro kurduklarını ve hedeflerinin Türkiye 3. Ligi'ne yükselmek olduğunu söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta bulunan Develigücü, bu sezon şampiyon olmak ve Türkiye 3. Ligi'ne yükselen ekipler arasında yerini almak istiyor. Develigücü Başkanı İbrahim Şimşek, "Camia olarak birlikteliği sağlarsak, hedefe kenetlenirsek inanıyorum ki, başaracağız" dedi.

Lige Kayseri derbisi ile başlayacaklarını ve bu maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyleyen Başkan İbrahim Şimşek, "İnanıyorum ki, peş peşe alınacak galibiyetler hem camiamızı kenetleyecek hem de hedefe daha da yaklaşmamızı sağlayacaktır. Güçlükler içerisinde kurduğumuz kadronun ligde bizi başarıya taşıyacağına inanıyorum. İnançlı ve özverili bir yönetim kurulumuz var. Yönetim kurulu olarak, teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarımıza güvenimiz tam. İnşallah lige iyi bir başlangıç yapıp bunu da ligin sonuna kadar taşıyıp şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah sezon sonunda Kayseri'ye bir kupa daha getiririz ve yeni bir 3. lig takımımız olur" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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