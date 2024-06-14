Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, EURO 2024 şampiyonunu da tahmin etti - Son Dakika
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Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, EURO 2024 şampiyonunu da tahmin etti

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Real Madrid'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını tahmin eden sosyal medya fenomeni köpek Steph Furry, EURO 2024'te kimin şampiyon olacağı konusundaki tahminini yaptı. Furry'ye göre, İspanya çeyrek finalde Almanya'yı, yarı finalde Çekya'yı ve finalde Portekiz'i yenerek şampiyon oluyor.

14.06.2024 15:54  Güncelleme: 16:00
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Sosyal medya fenomeni köpek Steph Furry, daha önce Şampiyonlar Ligi'nin kazananını doğru tahmin etmişti. Şimdi de EURO 2024'ün şampiyonunu tahmin etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAHMİNİ TUTMUŞTU

Steph Furry, burnuyla bir topu kazanan ülkenin bayrağının bulunduğu sepete atarak maçların galibini seçiyor. Geçtiğimiz günlerde, Real Madrid'in Borussia Dortmund'a karşı Şampiyonlar Ligi finalini kazanacağını tahmin etmişti.

FURRY'YE GÖRE ŞAMPİYON İSPANYA

Steph Furry, şimdi de EURO 2024 için tahminlerde bulundu. Köpek, İspanya'nın turnuvayı kazanacağını öngörüyor. Köpeğin tahminine göre, İspanya çeyrek finalde Almanya'yı, yarı finalde Çekya'yı ve finalde Portekiz'i yenerek şampiyon oluyor.

Devler Ligi\'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, EURO 2024 şampiyonunu da tahmin etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sosyal Medya, Real Madrid, Portekiz, Almanya, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, EURO 2024 şampiyonunu da tahmin etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • kamer tekeş: haber değeri?? 14 3 Yanıtla
  • OZKANLI Mikail: Yav he he 10 0 Yanıtla
  • Nevzat: real madridin uclyi alacağını milyarlarca kişi tahmin ediyordu zaten 6 1 Yanıtla
  • Omer Kutlu: böyle haber mi olur ya 6 1 Yanıtla

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