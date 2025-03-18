Diarra Süper Lig\'in Gözdesi

İstanbulspor formasıyla gösterdiği performans ve şu ana kadar 12 gol, 2 asist katkısı yapan Gaoussou Diarra, Süper Lig'den birçok takımın radarına girdi.

Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da yükselen performansı olan ve son lig maçında hat-trick yapan Gaoussou Diarra, Süper Lig'den birçok takımın ilgisini çekti. Beşiktaş'ın da oyuncuyu yakından takip ettiği ve sezon sonu İstanbulspor'un kapısını çalacağı konuşuluyor. Oyuncunun kariyeri de çok ilginç bir hikaye barındırıyor. Türkiye'ye üniversite eğitimi için gelen Diarra'nın daha önce profesyonel maçı yok. Tuzlaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Malili futbolcu, Tuzlaspor'un küme düşme potasından kurtulamamasından dolayı süre alamadı. Tuzlaspor'un TFF 2. Lig'e düştükten sonra yabancı kuralı nedeni ile kulüpten ayrıldı. Daha sonra İstanbulspor ile deneme idmanlarına çıkan Diarra, henüz 3. günde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'ın beğenisini kazanarak İstanbulspor ile resmen sözleşme imzaladı.

Öte yandan Avrupa takımlarından Young Boys, Lille, Glasgow Rangers'ın da oyuncuyu takip ettiği ifade ediliyor.

Genç yeteneğin sezon sonu hangi takıma gideceği merakla bekleniyor.

22 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon Süper Lig'de 26, Türkiye Kupası'nda 3 maça çıkarken 12 gol, 2 asistlik performansı bulunuyor. - İSTANBUL