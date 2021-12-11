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Diyarbakır'da dostluk maçı - Son Dakika

Diyarbakır'da dostluk maçı

11.12.2021 16:30
Diyarbakır'da dostluk maçı

Diyarbakırlı Masterler ile Doğu Karadeniz Masterler karmasıyla dostluk maçında bir araya geldi.

Diyarbakırlı Masterler ile Doğu Karadeniz Masterler karmasıyla dostluk maçında bir araya geldi.

Şenel Özdil Masterler Takımının organizasyonunda Diyarbakır'a gelen Doğu Karadeniz Masterler karması kente en iyi şekilde ağırlandı. Önce tarihi Zerzevan konağında sabah kahvaltısında ağırlanan konuklar daha sonra dostluk maçının oynanacağı Seyrantepe Spor Komplesine geçti. Maç öncesinde çiçeklerle karşılanan Doğu Karadeniz Masterler karmasının bazı yöneticilerine günün anlam ve önemine yönelik armağanlar verildi. Hatıra fotoğraflarının çekildiği maç öncesinde Trabzon spor'un eski futbolcularından Şehmus Suna ve kaleci Murat Yiğiter de konuklara forma ve plaket verdi. Güzel görüntülerin yaşandığı müsabaka 35'er dakikalık iki devre halinde oynandı. 4-4 berabere sonuçlanan maçın ardından bir konuşma yapan organizasyon sorumlusu Şener Özdil, Doğu Karadeniz Masterler karmasını ağırlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Diyarbakır'a gelerek kendilerini mutlu eden Doğu Karadeniz Masterler karmasının tüm fertlerine teşekkür ettiklerini ifade eden Özdil, "Gerçekten güzel bir tabloya şahitlik ettik. Futbolun birleştirici gücünü bir kez daha gördük. Bu güzel tablonun yaşanmasını sağlayan tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Doğu Karadeniz Masterler karması adına söz alan İsmail Kılıç da Diyarbakır'a geldikleri andan itibaren çok güzel bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Kılıç, "Diyarbakır'a gelmekten büyük bir mutluluk duyduk. Geldiğimiz andan itibaren kardeşlerimizin samimi ilgisiyle karşılaştık. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan tüm dostlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel tablonun devamını getiririz" şeklinde konuştu.

Trabzonspor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor ve Vanspor'un formalarını giyen eski kaleci Murat Yiğiter ise, güneşli bir havada gerçekleşen dostluk maçının önemine değindi. Futbolun her zaman birleştirici olduğuna dikkat çeken Yiğiter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sporun olduğu yerde, barış, dostluk ve kardeşlik vardır. Her zaman da öyle olmuştur. Bügün aynı duygularla Doğu Karadeniz Masterler karmasını konuk ettik. Eski günleri yad ederek, güzel bir dostluk maçı yaptık. Bizleri bu organizasyon ile biraraya getiren arkadaşlarıma en güzel dileklerimi iletiyorum. İnşallah bu güzel atmosfer tüm spor karşılaşmalarına örnek olur". - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da dostluk maçı
Diyarbakır'da dostluk maçı
Diyarbakır'da dostluk maçı
Diyarbakır'da dostluk maçı
Diyarbakır'da dostluk maçı

Doğu Karadeniz, Trabzonspor, Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakır'da dostluk maçı - Son Dakika Spor


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