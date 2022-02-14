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Doğa tutkunları, kar üzerinde güreş tuttu - Son Dakika

Doğa tutkunları, kar üzerinde güreş tuttu

14.02.2022 11:20
Doğa tutkunları, kar üzerinde güreş tuttu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yürüyüş yapan doğa tutkunları her kış olduğu gibi bu kış da karın üstünde güreş tuttu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yürüyüş yapan doğa tutkunları her kış olduğu gibi bu kış da karın üstünde güreş tuttu.

Merkezi Kumluca'da bulunan Kumluca Doğa Sporları Kulübü (KUDOSK) Üyeleri her hafta sonu doğada yürüyüş yapıyor. Kış mevsiminde sahilde, yaz mevsiminde ise yaylalarda yürüyüş yapan ekip, Toros Dağları'nın yükseklerine çıkıp kar üzerinde spor yapıyor.

KUDOSK üyeleri her kış olduğu gibi bu kış mevsiminde de Toros Dağları'nın 2 bin metre yüksekliğindeki Oluklu Mevkiine çıkarak önce kar üstünde yürüyüş yaptı. KUDOSK ekibi, kar yürüyüşünden sonra, yanlarında götürdükleri pekmez ile kar şerbeti yapıp içti. Ardından da her yıl olduğu bu yıl da kar üstünde güreş tutuldu.

"Her yıl kar güreşi yapıyoruz"

Her yıl kar üzerinde güreş yaptıklarını belirten KUDOSK Başkanı Muttalip Demiröz, "Kulübümüz 2015 yılında kuruldu. Yaklaşık 60 üyesi var. Üyelerimiz değişik meslek dallarında çalıştıkları için hepsini bir araya getirip yürüyüş yapamıyoruz. Her hafta sonu değişik arkadaşlarla değişik alanlarda yürüyüş yapıyoruz. Kışın sahillerde, yazın ise yaylalarda yürüyüş düzenliyoruz. Yürüyüşlerimiz çok renkli geçiyor. Bu hafta sonu Torosların Kumluca bölümünde bulunan Oluklu mevkiine gittik Grubumuzdaki gençler, arkadaşlarımız kar güreşi yaptı. Biz her yıl bir kez de olsa kar güreşi yapıyoruz. Yürüyüşümüz çok renkli geçti. Evimizden götürdüğümüz pekmezle kar şerbeti yaptık. Kendimiz yaylada hazırladığımız yemekleri yedik. Her şey doğal ve güzeldi" dedi. - ANTALYA

Doğa tutkunları, kar üzerinde güreş tuttu
Doğa tutkunları, kar üzerinde güreş tuttu
Doğa tutkunları, kar üzerinde güreş tuttu
Doğa tutkunları, kar üzerinde güreş tuttu
Doğa tutkunları, kar üzerinde güreş tuttu
Doğa tutkunları, kar üzerinde güreş tuttu

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Toros Dağları, Antalya, Kumluca, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Doğa tutkunları, kar üzerinde güreş tuttu - Son Dakika Spor


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