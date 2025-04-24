Doğan: Final Anadolu'da Oynanmalı - Son Dakika
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Spor

Doğan: Final Anadolu'da Oynanmalı

Trabzonspor Başkanı Doğan, hakemler hakkında konuşmaktan vazgeçti, finalin Anadolu'da oynanmasını istedi.

24.04.2025 23:24
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hakemler hakkında artık çok konuşacak bir şey olmadığını, sadece güldüğünü belirterek, finalin Anadolu'da bir şehirde oynanması yönünde taleplerini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ileteceklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Trabzonspor, Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Doğan, Göztepe taraftarına ve camiasına teşekkür ederek, "Takımını destekleyen ve kafasında başka bir şey olmayan insanlar bu şehre geldi. Taraftarlarımızla birlikte güzel bir atmosfer yaşandı. Göztepe Başkanı ve yönetimini de centilmenliklerinden dolayı kutluyorum" dedi.

"Hakemler hakkında sadece gülüyorum"

Hakem kararlarına ilişkin değerlendirmede bulunmayan Başkan Doğan, "Artık çok konuşacak bir şey yok, sadece gülüyorum. Allah akıl fikir versin" ifadelerini kullandı.

"Final Anadolu'da oynanmalı"

Final karşılaşmasının oynanacağı şehir hakkında görüşlerini de paylaşan Doğan, "Bizim düşüncemiz, finalin Anadolu'da bir kentte oynanması yönünde. Bunu da federasyona ileteceğiz. Ancak ilginç kararlar çıkabiliyor. Örneğin Eskişehir belirlenirken bizden bir görüş alınmamıştı" şeklinde konuştu.

"Fatih Hoca ile çıkış yakaladık"

Teknik direktör Fatih Tekke'nin takıma önemli katkı sağladığını vurgulayan Doğan, "Fatih Hoca'nın gelişiyle birlikte çıkış yakaladık. Sahadaki bazı sonuçlar için mahcubuz ama şu an kupada finaldeyiz. Ligde de elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

"U19 takımımız Türk futboluna mesaj veriyor"

Alt yapıya verdikleri öneme de değinen Başkan Doğan, "U19 takımımız herkese bir mesaj veriyor. Bu alanda büyük emek harcıyoruz. Başta Eyüp Hoca olmak üzere tüm teknik ekibi kutluyorum. İnanıyorum ki finale kalan takım Trabzonspor olacak ve Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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