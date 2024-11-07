Dopingle Mücadelede Yeni Protokol

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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hacette Üniversitesi arasında Türkiye Doping Kontrol Merkezinin, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) standartlarına uygun olarak işletilmesine yönelik yeni bir protokol imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Cahit Güran, Türkiye Doping Kontrol Merkezi Müdürü Emirhan Nemutlu ile Sporcu Sağlığı, Performansı ve Hizmet Kalite Standartları Daire Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın katılımıyla iş birliği anlaşmasının imzalandığı belirtildi.

Protokol çerçevesinde Hacettepe Üniversitesinin Türkiye Doping Kontrol Merkezinin yer alacağı binayı tahsis ederek laboratuvar için gerekli personel, cihaz ve malzemeleri temin edeceği; Gençlik ve Spor Bakanlığının ise merkezin altyapı gereksinimlerini karşılayarak finansal ve teknik destek sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Spor Hizmetleri Genel Müdürü Çakır, Hacettepe Üniversitesi ile yapılan iş birliğinin bilimsel destek ve altyapı sağlama konusunda önemli bir güç birliğini temsil ettiğini belirterek, "Bu anlaşmayı ülkemizin dopingle mücadeledeki kararlılığını ve uluslararası spor camiasındaki prestijini artırmak adına atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. Hacettepe Üniversitesinin tecrübesi, birikimi ve bilim alanındaki öncülüğüyle gerçekleştirilecek dopingle mücadele çalışmaları, Türkiye'nin spor alanındaki güvenilirliğini artıracaktır. Gençlerin sağlıklı spor yapmasını sağlamak ve adil rekabet ortamını korumak amacıyla hayata geçirilen anlaşmanın, bilimin rehberliğinde sporun temiz kalması için kritik bir öneme sahip olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.