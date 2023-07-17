Dorukhan Toköz, Trabzonspor ile sözleşmesini feshetti

Geçen sezon sadece 9 maçta forma giyen Dorukhan Toköz, bordo-mavililerle sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile Kulübümüz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Toköz, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica'nın kendisi için fiziksel olarak yetersiz raporu sunmasının ardından, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti.
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