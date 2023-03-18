Dünya basını, Sevilla maçının ardından yaptıklarıyla Jorge Jesus'u gündemine aldı: Öfke nöbeti geçirdi - Son Dakika
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Dünya basını, Sevilla maçının ardından yaptıklarıyla Jorge Jesus'u gündemine aldı: Öfke nöbeti geçirdi

18.03.2023 14:03

Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya iki maç sonunda 2-1'lik skorla turnuva dışı kalmasının ardından sarı-lacivertlilerin deneyimli teknik adamı Jorge Jesus'un basın toplantısında "öfke nöbeti" geçirdiğini yazdı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla'ya elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un maç sonu yaptığı basın toplantısı büyük ses getirdi. Deneyimli hocanın ülkesi Portekiz'de Jesus'un konuyu Süper Lig'e getirdiği ve oldukça sinirli olduğu belirtildi.

"JESUS BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADI"

Portekiz basınından A Bola'da yer alan haberde, "Fenerbahçe'de Jesus, Sevilla'ya elenmesinin ardından büyük bir şok yaşadı. Daha sonra sözü Türkiye Ligi'ne getirdi. Galatasaray'ın lider götürdüğü organizasyonda maçların sahada değil masa başında kazanıldığını belirtti. Adeta öfke nöbeti geçirdi. Şampiyonluk için Play-Off önerisini tekrarladı" ifadeleri kullanıldı.

NE DEMİŞTİ?

Jorge Jesus, Sevilla karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu ligin sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum." demişti.

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Son Dakika Spor Dünya basını, Sevilla maçının ardından yaptıklarıyla Jorge Jesus'u gündemine aldı: Öfke nöbeti geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya basını, Sevilla maçının ardından yaptıklarıyla Jorge Jesus'u gündemine aldı: Öfke nöbeti geçirdi - Son Dakika
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