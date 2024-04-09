Dünya Buz Yüzme Şampiyonu Deniz Kayadelen, Everest Dağı'nda rekor kırmak için hazırlanıyor

Dünya buz yüzme şampiyonu Deniz Kayadelen, Everest Dağı'nda 6 bin 500 metrede buzlu gölde yüzerek rekor kırma mücadelesi verecek.
Bakırköy Ata Spor Kulübünün sporcusu Deniz Kayadelen, 5 bin 500 metrelik dünya rekoru bin metre geliştirmek için 19 Mayıs'ta Everest Dağı'nda 6 bin 500 metrede buzlu gölde yüzecek.
Deniz Kayadelen, yaptığı açıklamada, Türkiye'yi dünyada temsil etmek yeni bir yolculuğa çıktığını belirterek, "Buz Dünya Şampiyonası'nda 5 kere şampiyon oldum. Amacım ilklere imza atmak ve Türkiye'yi dünyada temsil etmek. Şu an yeni bir proje var. Dünya rekoru denemesi." şeklinde konuştu.
Kayadelen, "6 bin 500 metrede buzlu su yüzmesi yapmayı planlıyorum ve bu dünya rekoru olacak. Şu ana kadarki dünya rekoru 5 bin 500 metre yükseklikte ve ben 6 bin 500 metrede yüzüp dünya rekorunu kırmak istiyorum." dedi.
Geçen yıl da Dünya Buz Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden ve 100 metre kelebekte altın madalya kazanan Kayadelen'in, sadece Türkiye'yi değil Avrupa'yı da temsilen tek sporcu olarak dünyanın en yüksek dağı olan Everest'te buzlu gölde yüzeceği belirtildi.
Bakırköy Ata Spor Kulübünün su sporlarından sorumlu başkan yardımcısı Tuğba Sezen de yaptığı açıklamada; "Sporcumuzun 'limitlerin ötesinde' Everest'in üzerinde rekorunu merakla bekliyoruz. Dünyanın her tarafında Türk bayrağımızı göklere çektirecek başarılar diliyoruz. Buzlar kraliçesinden yeni gelecek rekorları duyurmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
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